Джано – Джикии: «У вас Кокорин ушел, подписывайте Хабиба в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал об игре в футбол с защитником москвичей Георгием Джикией и чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Джика знал, что я в Дубае, мы с ним на связи. У «Спартака» выходные с 24-го по 27-е число. Джикия договорился с Хабибом сыграть и позвал меня. Я согласился. Джика вписал меня в спартаковскую команду.

Игрой это, конечно, сложно назвать. Подурачились, хи-хи, ха-ха и разошлись. На спокухе поиграли. Я очень удивился тому, как Хабиб играет в футбол. Знал, что он очень любит этот спорт. Но думал, что играет он не так хорошо, как говорит. А оказалось всe не так.

Хабиб очень круто играет, забил много голов. Сказал Джике: «У вас нападающего не хватает, Кокора ушeл. Подписывайте Хабиба в «Спартак». В общем, познакомились, поиграли в футбол. Хабиб — отличный парень», – приводит слова Ананидзе «Чемпионат».

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