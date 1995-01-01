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    Джано – Джикии: «У вас Кокорин ушел, подписывайте Хабиба в «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал об игре в футбол с защитником москвичей Георгием Джикией и чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

    «Джика знал, что я в Дубае, мы с ним на связи. У «Спартака» выходные с 24-го по 27-е число. Джикия договорился с Хабибом сыграть и позвал меня. Я согласился. Джика вписал меня в спартаковскую команду.

    Игрой это, конечно, сложно назвать. Подурачились, хи-хи, ха-ха и разошлись. На спокухе поиграли. Я очень удивился тому, как Хабиб играет в футбол. Знал, что он очень любит этот спорт. Но думал, что играет он не так хорошо, как говорит. А оказалось всe не так.

    Хабиб очень круто играет, забил много голов. Сказал Джике: «У вас нападающего не хватает, Кокора ушeл. Подписывайте Хабиба в «Спартак». В общем, познакомились, поиграли в футбол. Хабиб — отличный парень», – приводит слова Ананидзе «Чемпионат».

    • Нурмагомедов и Ананидзе посетили сборы «Спартака» в Дубае.
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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1627

      FRZZ 37 минут назад

      Хорошая идея, ни один защитник близко не подойдет....))

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      Рейтинг: +2031

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Да задолбали уже этим Хабибом.

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      Рейтинг: +5155

      Puddle 1 час назад

      Позор петушку литлбою! Гы-гы-гы!

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