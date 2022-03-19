Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ребров: «Джано правда прятался в шкафу, чтобы не лететь в Комсомольск-на-Амуре»

Ребров: «Джано правда прятался в шкафу, чтобы не лететь в Комсомольск-на-Амуре»

19 марта 2022, 09:50
2

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал о бывшем одноклубнике Джано Ананидзе.

«Джаник – потенциально самый сильный и самый талантливый мальчик, которого когда-либо видел. Недавно в команде общались, речь про Ананидзе зашла, Джика говорит: «Да ему уже 30 лет».

Я в шоке: как 30? Для меня он все тот же маленький мальчик, невозможно поверить, что ему уже 30.

Конечно, самое запоминающееся, когда он в шкафу на базе спрятался, чтобы не лететь в Комсомольск-на-Амуре. Да, это правда!

История такая: у Жано что-то болело, но ему не поверили. Ситуация задела, что ему не доверяют, менталитет-то горячий – вот он и устроил такой протест.

А туда же летели не все, часть игроков основы оставалась, мы просто тренировались. Приходим с тренировки, видим все эти новости, поверить не можем.

Оказалось, он действительно залез в шкаф в номере, на звонки и сообщения не отвечал. В номере его искали, но шкаф проверять не стали. Надо уже было улетать, в итоге автобус уехал без него.

При этом еще раз проговорю: Джаник не просто не захотел лететь, его задело, что ему не доверяют, вот и исполнил такое представление.

А вообще Жано игрок для того «Спартака», который был в 90-е. Человек умел творить на поле, такому не научишься, с таким рождаются», – написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.

  • Грузин был в системе «Спартака» с 2007 по 2019 год.
  • Сейчас он выступает за «Динамо» из Батуми.

Регистрируйтесь за 2 минуты и получайте 1000 рублей бесплатно от Bettery

Еще по теме:
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака» 2
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака» 2
Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Джано
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1647673855
от обиды спрятался в шкаф, действительно мальчик...
Ответить
Hoahin
1647674120
Да, Ананюга всю свою жизнь талантливый был, так им и останется до 40 лет
Ответить
Главные новости
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
3
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
15:54
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
9
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
6
Фото«ПСЖ» продал 18-летнего вингера за 55 миллионов
15:26
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
21
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
16
Все новости
Все новости
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
17:06
1
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
6
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
21
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
16
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
9
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
2
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
14
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
2
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
12:34
4
«Локомотив» нацелился на нападающего «Балтики»
12:12
11
Канчельскис исключил «Спартак» из борьбы за 1-2-е места в РПЛ
11:43
16
Гурцкая – о «Краснодаре»: «Перебирает очки»
11:14
4
Мостовой перейдет в «Локомотив»
11:02
13
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
10:39
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
10:27
10
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
3
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
12
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
6
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+