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Ребров: «Джано правда прятался в шкафу, чтобы не лететь в Комсомольск-на-Амуре»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал о бывшем одноклубнике Джано Ананидзе.

«Джаник – потенциально самый сильный и самый талантливый мальчик, которого когда-либо видел. Недавно в команде общались, речь про Ананидзе зашла, Джика говорит: «Да ему уже 30 лет».

Я в шоке: как 30? Для меня он все тот же маленький мальчик, невозможно поверить, что ему уже 30.

Конечно, самое запоминающееся, когда он в шкафу на базе спрятался, чтобы не лететь в Комсомольск-на-Амуре. Да, это правда!

История такая: у Жано что-то болело, но ему не поверили. Ситуация задела, что ему не доверяют, менталитет-то горячий – вот он и устроил такой протест.

А туда же летели не все, часть игроков основы оставалась, мы просто тренировались. Приходим с тренировки, видим все эти новости, поверить не можем.

Оказалось, он действительно залез в шкаф в номере, на звонки и сообщения не отвечал. В номере его искали, но шкаф проверять не стали. Надо уже было улетать, в итоге автобус уехал без него.

При этом еще раз проговорю: Джаник не просто не захотел лететь, его задело, что ему не доверяют, вот и исполнил такое представление.

А вообще Жано игрок для того «Спартака», который был в 90-е. Человек умел творить на поле, такому не научишься, с таким рождаются», – написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.

  • Грузин был в системе «Спартака» с 2007 по 2019 год.
  • Сейчас он выступает за «Динамо» из Батуми.

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Источник: Sports.ru

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Комментарии3
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    Рейтинг: +4312

    mopecekca 54 минуты назад

    жалко, что ты не спрятался в шкафу, когда тебя в Спартак подписывали...

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    Рейтинг: +763

    Hoahin 1 час назад

    Да, Ананюга всю свою жизнь талантливый был, так им и останется до 40 лет

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    Рейтинг: +60306

    portero 1 час назад

    от обиды спрятался в шкаф, действительно мальчик...

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