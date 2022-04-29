«Спартак» – завершившему карьеру Джано: «Спасибо за все!»

«Спартак» отреагировал в телеграме на решение экс-полузащитника команды Джано завершить карьеру в 29 лет.
«Спасибо за всe, Джано! Желаем всего наилучшего», – написал «Спартак» под фотографией Джано с чемпионским кубком за победу в РПЛ в сезоне-2016/17.
- Джано – воспитанник «Спартака».
- Он был в системе московского клуба с 2007 по 2019 год.
- Также полузащитник выступал за «Ростов», «Крылья Советов», «Анортосис», «Ротор», «Динамо» (Тбилиси) и «Динамо» (Батуми).
Источник: телеграм-канал «Спартака»