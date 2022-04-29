«Спартак» – завершившему карьеру Джано: «Спасибо за все!»

«Спартак» отреагировал в телеграме на решение экс-полузащитника команды Джано завершить карьеру в 29 лет.

«Спасибо за всe, Джано! Желаем всего наилучшего», – написал «Спартак» под фотографией Джано с чемпионским кубком за победу в РПЛ в сезоне-2016/17.