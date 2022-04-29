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«Спартак» – завершившему карьеру Джано: «Спасибо за все!»

«Спартак» отреагировал в телеграме на решение экс-полузащитника команды Джано завершить карьеру в 29 лет.

«Спасибо за всe, Джано! Желаем всего наилучшего», – написал «Спартак» под фотографией Джано с чемпионским кубком за победу в РПЛ в сезоне-2016/17.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»

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29.04.2022 23:00
Комментарии2
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    Рейтинг: +1887

    Dr.Metal 1 час назад

    Ну чем этот игрок может похвастаться? Ну вроде и чемпион и вроде и незаметен был всю карьеру

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    Рейтинг: +12233

    playsh > Dr.Metal 28 минут назад

    Первых пару лет он играл довольно в техничный,перспективный футбол,но затем как-то поблек,потерялся...Бывает.Вспомним Бузникина,Кечинова...
    Но всё равно за верность спасибо.

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