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  • Джано: «Спартак» не отпустил меня в лондонский «Арсенал» за 5 миллионов»

Джано: «Спартак» не отпустил меня в лондонский «Арсенал» за 5 миллионов»

25 мая 2022, 21:51
3

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал о несостоявшемся переходе в лондонский «Арсенал».

«Травмы ― главная причина, почему я не раскрылся. Я долго пытался понять причину, но так и не смог. Я всегда был профессионалом. Сколько я дополнительно ходил в тренажeрку – так никто не ходил! Я никогда не гулял по клубам, вeл профессиональный образ жизни. Но, видимо, такая судьба.

Сначала она что-то даeт, потом что-то отнимает. Я помню почти каждую свою травму, потому что именно они не дали мне уехать в Европу.

Когда я классно стартовал, меня хотел приобрести «Арсенал». «Спартак» не захотел отпускать за 5 миллионов евро, потому что были уверены, что через год продадут за 20. Но я на 150% знаю, что предложение было, а руководство сказало, что Джано не продаeтся.

Потом, в разные годы, меня хотели приобрести «Валенсия» и «Витесс». Но ни разу так и не сложилось. Но я благодарен всем тем, кто мне помогал: Тимуру Лепсая, Ревазу Челебадзе и всем остальным. Без них непростые моменты в «Спартаке» воспринимались бы тяжелее», — сказал Джано.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Джано
Комментарии (3)
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Hoahin
1653505762
Чето Ананюга расфантазировался на пенсии, ну ничего, пусть помечтает...
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ВетеR
1653513871
может в Тульский Арсенал за 5 млн руб ?
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portero
1653557282
мало предлагали, хотя ты "маленький" , за тебя больше и не выручить было....
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