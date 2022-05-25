Джано: «Спартак» не отпустил меня в лондонский «Арсенал» за 5 миллионов»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал о несостоявшемся переходе в лондонский «Арсенал».

«Травмы ― главная причина, почему я не раскрылся. Я долго пытался понять причину, но так и не смог. Я всегда был профессионалом. Сколько я дополнительно ходил в тренажeрку – так никто не ходил! Я никогда не гулял по клубам, вeл профессиональный образ жизни. Но, видимо, такая судьба.

Сначала она что-то даeт, потом что-то отнимает. Я помню почти каждую свою травму, потому что именно они не дали мне уехать в Европу.

Когда я классно стартовал, меня хотел приобрести «Арсенал». «Спартак» не захотел отпускать за 5 миллионов евро, потому что были уверены, что через год продадут за 20. Но я на 150% знаю, что предложение было, а руководство сказало, что Джано не продаeтся.

Потом, в разные годы, меня хотели приобрести «Валенсия» и «Витесс». Но ни разу так и не сложилось. Но я благодарен всем тем, кто мне помогал: Тимуру Лепсая, Ревазу Челебадзе и всем остальным. Без них непростые моменты в «Спартаке» воспринимались бы тяжелее», — сказал Джано.

Джано – воспитанник «Спартака».

Он был в системе московского клуба с 2007 по 2019 год.

Также полузащитник выступал за «Ростов», «Крылья Советов», «Анортосис», «Ротор», «Динамо» (Тбилиси) и «Динамо» (Батуми).

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