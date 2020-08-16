Роберто Мартинес: «Убийственные касания Дембеле заставляют меня признать его лучшим игроком матча с «Манчестер Сити»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес доволен игрой Муссы Дембеле в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1). На счету бельгийца дубль.

«Лион» великолепно сыграл как команда, Уссем Ауа и Максвел Корне были на высоте. Однако убийственные касания в нужные моменты заставляют меня признать Дембеле лучшим», – цитирует Мартинеса УЕФА.