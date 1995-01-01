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    Роберто Мартинес: «Убийственные касания Дембеле заставляют меня признать его лучшим игроком матча с «Манчестер Сити»

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес доволен игрой Муссы Дембеле в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1). На счету бельгийца дубль.

    «Лион» великолепно сыграл как команда, Уссем Ауа и Максвел Корне были на высоте. Однако убийственные касания в нужные моменты заставляют меня признать Дембеле лучшим», – цитирует Мартинеса УЕФА.

    • «Сити» третий сезон подряд вылетает из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.
    • В полуфинале «Лион» сыграет с «Баварией».
    • «Сити» в сентябре стартует в АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2048

      Питерский князь 3 минуты назад

      Походу Гвардиолу снимут.

      0
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      Рейтинг: +4

      twitolfatonmen 1 час назад


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      Рейтинг: +2048

      Питерский князь > twitolfatonmen 2 минуты назад

      Там фото твоего рта и задницы?
      =)))

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      Рейтинг: +11101

      Garrincha58 2 часа назад

      опять бельгиец сколько же у них талантов!

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