Мусса Дембеле: «Теперь «Лион» топ-команда»

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле поделился эмоциями после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1). Бельгиец во втором тайме оформил дубль.

«Не всегда легко находиться на скамейке. Выйдя, мне удалось помочь и проявить лучшие качества.

Атмосфера в «Лионе» изменилась. Теперь мы топ-команда», – считает Дембеле.