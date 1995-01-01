Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?

    Мусса Дембеле: «Теперь «Лион» топ-команда»

    Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле поделился эмоциями после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1). Бельгиец во втором тайме оформил дубль.

    «Не всегда легко находиться на скамейке. Выйдя, мне удалось помочь и проявить лучшие качества.

    Атмосфера в «Лионе» изменилась. Теперь мы топ-команда», – считает Дембеле.

    • «Сити» третий сезон подряд вылетает из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.
    • В полуфинале «Лион» сыграет с «Баварией».
    • «Сити» в сентябре стартует в АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:38
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11101

      Garrincha58 2 часа назад

      топом станете если что то выиграете, а так вы ещё ничего не выиграли и через год забудут про эту игру, а титул будет навечно

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78505
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru