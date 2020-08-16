Мусса Дембеле: «Теперь «Лион» топ-команда»

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле поделился эмоциями после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1). Бельгиец во втором тайме оформил дубль.
«Не всегда легко находиться на скамейке. Выйдя, мне удалось помочь и проявить лучшие качества.
Атмосфера в «Лионе» изменилась. Теперь мы топ-команда», – считает Дембеле.
- «Сити» третий сезон подряд вылетает из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.
- В полуфинале «Лион» сыграет с «Баварией».
- «Сити» в сентябре стартует в АПЛ.
Источник: УЕФА