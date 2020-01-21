Foot Mercato: «Манчестер Юнайтед» готов предложить 50 миллионов за нападающего «Лиона» Дембеле

«Манчестер Юнайтед» хочет купить до закрытия зимнего трансферного окна форварда «Лиона» Муссу Дембеле.
По информации Foot Mercato, за 23-летнего француза английский клуб готов предложить 50 миллионов евро плюс бонусы.
Ранее нападающего безуспешно пытались приобрести «Челси» и «Тоттенхэм».
- Дембеле выступает за «Лион» с августа 2018 года.
- В его активе 35 голов и 11 ассистов в 75 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.
Источник: Foot Mercato
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