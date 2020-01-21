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  • Foot Mercato: «Манчестер Юнайтед» готов предложить 50 миллионов за нападающего «Лиона» Дембеле

Foot Mercato: «Манчестер Юнайтед» готов предложить 50 миллионов за нападающего «Лиона» Дембеле

21 января 2020, 01:50
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«Манчестер Юнайтед» хочет купить до закрытия зимнего трансферного окна форварда «Лиона» Муссу Дембеле.

По информации Foot Mercato, за 23-летнего француза английский клуб готов предложить 50 миллионов евро плюс бонусы.

Ранее нападающего безуспешно пытались приобрести «Челси» и «Тоттенхэм».

  • Дембеле выступает за «Лион» с августа 2018 года.
  • В его активе 35 голов и 11 ассистов в 75 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.

Источник: Foot Mercato

Сайт, посвященный новостям и слухам о футбольных трансферах. Был создан в 2004 году французской компанией Adversport. В сумме со своими испанской (Fichajes.com) и немецкой (Fussballtransfers.com) версиями насчитывают более 150 миллионов просмотров страниц в месяц. В мобильных приложениях – более 200 миллионов в общей сложности.

Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Манчестер Юнайтед Лион Дембеле Мусса
Комментарии (1)
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koli4ka
1579600007
если нравиться нападающий Дембеле,то купите лучше Усманчика у Барсы...
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