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    Foot Mercato: «Манчестер Юнайтед» готов предложить 50 миллионов за нападающего «Лиона» Дембеле

    «Манчестер Юнайтед» хочет купить до закрытия зимнего трансферного окна форварда «Лиона» Муссу Дембеле.

    По информации Foot Mercato, за 23-летнего француза английский клуб готов предложить 50 миллионов евро плюс бонусы.

    Ранее нападающего безуспешно пытались приобрести «Челси» и «Тоттенхэм».

    • Дембеле выступает за «Лион» с августа 2018 года.
    • В его активе 35 голов и 11 ассистов в 75 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.

    Источник: Foot Mercato

    Сайт, посвященный новостям и слухам о футбольных трансферах. Был создан в 2004 году французской компанией Adversport. В сумме со своими испанской (Fichajes.com) и немецкой (Fussballtransfers.com) версиями насчитывают более 150 миллионов просмотров страниц в месяц. В мобильных приложениях – более 200 миллионов в общей сложности.

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