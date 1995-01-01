«Ювентус» интересуется форвардом «Лиона» Дембеле

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает L’Equipe.
По информации источника, туринский клуб уже не первый месяц следит за игрой 23-летнего француза.
В частности, скауты «Ювентуса» посетили пятничный матч между «Лионом» и «Анжером» (6:0), в которой форвард оформил дубль.
- «Лион» купил Дембеле год назад у «Селтика» за 22 миллиона евро.
- С тех пор игрок провел 48 матчей, забил 23 гола и сделал шесть результативных передач.
- Его рыночная стоимость – 27 миллионов евро.