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    «Ювентус» интересуется форвардом «Лиона» Дембеле

    Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает L’Equipe.

    По информации источника, туринский клуб уже не первый месяц следит за игрой 23-летнего француза.

    В частности, скауты «Ювентуса» посетили пятничный матч между «Лионом» и «Анжером» (6:0), в которой форвард оформил дубль.

    • «Лион» купил Дембеле год назад у «Селтика» за 22 миллиона евро.
    • С тех пор игрок провел 48 матчей, забил 23 гола и сделал шесть результативных передач.
    • Его рыночная стоимость – 27 миллионов евро.

    Источник: L’Equipe

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