«Ювентус» интересуется форвардом «Лиона» Дембеле

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает L’Equipe.

По информации источника, туринский клуб уже не первый месяц следит за игрой 23-летнего француза.

В частности, скауты «Ювентуса» посетили пятничный матч между «Лионом» и «Анжером» (6:0), в которой форвард оформил дубль.