Daily Mail: «МЮ» хочет купить Манджукича, Сауля, Дембеле и еще трех игроков

По информации Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести шесть новых игроков, среди которых два нападающих, два центральных полузащитника, центральный и левый защитники.

Среди кандидатов на усиление называются Марио Манджукич («Ювентус»), Мусса Дембеле («Лион»), Сауль («Атлетико») и Джеймс Мэддисон («Лестер»).

Также главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер ищет замену Эшли Янгу и Виктору Линделефу. В «МЮ» собираются осуществить новые переходы как зимой, так и в летнее трансферное окно.