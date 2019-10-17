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  • Daily Mail: «МЮ» хочет купить Манджукича, Сауля, Дембеле и еще трех игроков

Daily Mail: «МЮ» хочет купить Манджукича, Сауля, Дембеле и еще трех игроков

17 октября 2019, 14:40
4

По информации Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести шесть новых игроков, среди которых два нападающих, два центральных полузащитника, центральный и левый защитники.

Среди кандидатов на усиление называются Марио Манджукич («Ювентус»), Мусса Дембеле («Лион»), Сауль («Атлетико») и Джеймс Мэддисон («Лестер»).

Также главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер ищет замену Эшли Янгу и Виктору Линделефу. В «МЮ» собираются осуществить новые переходы как зимой, так и в летнее трансферное окно.

  • После восьми туров «МЮ» занимает 12-е место в АПЛ с 9 очками.
  • 20 октября манкунианцы сыграют с «Ливерпулем».

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Манджукич Марио Ньигес Сауль Дембеле Мусса Мэддисон Джеймс Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (4)
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Skull_Boy
1571317907
А может лучше Облака купите, а то каждый 3й удар в створ это гол
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DeStar
1571318146
Манджукич бревно, да, забивать может, из-за роста своего, в целом не игрок основы такого клуба как МЮ, да и ему 33. чисто на подмену купить на год за лямов 5 Дембеле и Сауль не плохи, но за сауля кучу бабла попросят, и считаю что он не стоит своих 120 лямов , мэддисон.. не знаю, не слежу
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Valeron2790
1571332345
С Линделефом же только в сентябре контракт продлили? Мне лично, его игра не очень, но куда его, на продажу что ли?
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