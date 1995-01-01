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    Daily Mail: «МЮ» хочет купить Манджукича, Сауля, Дембеле и еще трех игроков

    По информации Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести шесть новых игроков, среди которых два нападающих, два центральных полузащитника, центральный и левый защитники.

    Среди кандидатов на усиление называются Марио Манджукич («Ювентус»), Мусса Дембеле («Лион»), Сауль («Атлетико») и Джеймс Мэддисон («Лестер»).

    Также главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер ищет замену Эшли Янгу и Виктору Линделефу. В «МЮ» собираются осуществить новые переходы как зимой, так и в летнее трансферное окно.

    • После восьми туров «МЮ» занимает 12-е место в АПЛ с 9 очками.
    • 20 октября манкунианцы сыграют с «Ливерпулем».

    Источник: Daily Mail

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