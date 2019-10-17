Daily Mail: «МЮ» хочет купить Манджукича, Сауля, Дембеле и еще трех игроков

По информации Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести шесть новых игроков, среди которых два нападающих, два центральных полузащитника, центральный и левый защитники.
Среди кандидатов на усиление называются Марио Манджукич («Ювентус»), Мусса Дембеле («Лион»), Сауль («Атлетико») и Джеймс Мэддисон («Лестер»).
Также главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер ищет замену Эшли Янгу и Виктору Линделефу. В «МЮ» собираются осуществить новые переходы как зимой, так и в летнее трансферное окно.
- После восьми туров «МЮ» занимает 12-е место в АПЛ с 9 очками.
- 20 октября манкунианцы сыграют с «Ливерпулем».
Источник: Daily Mail