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    Экс-игрок «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Мусса Дембеле закончил карьеру в 34 года

    Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Мусса Дембеле завершил карьеру, сообщает Het Laatste Nieuws.

    Последним клубом бельгийца был китайский «Гуанчжоу Сити», за который он выступал с 2019 по 2021 год.

    • За «Тоттенхэм» 34-летний Дембеле провел 249 матчей, забил 10 голов и сделал 12 ассистов.
    • Он провел 85 матчей за сборную Бельгии, забил 5 мячей.
    • Также в своей карьере Дембеле выступал за «Беерсхот», «Виллем ll», «АЗ Алкмаар».

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    Источник: Het Laatste Nieuws

    Бельгийская ежедневная газета на нидерландском языке, наиболее крупнотиражное периодическое издание Бельгии.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +182

      Arturashvilli 1 час назад

      В ФИФА 2017 топчиком был, успехов на гражданке

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