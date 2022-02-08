Экс-игрок «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Мусса Дембеле закончил карьеру в 34 года

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Мусса Дембеле завершил карьеру, сообщает Het Laatste Nieuws.

Последним клубом бельгийца был китайский «Гуанчжоу Сити», за который он выступал с 2019 по 2021 год.

За «Тоттенхэм» 34-летний Дембеле провел 249 матчей, забил 10 голов и сделал 12 ассистов.

Он провел 85 матчей за сборную Бельгии, забил 5 мячей.

Также в своей карьере Дембеле выступал за «Беерсхот», «Виллем ll», «АЗ Алкмаар».

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