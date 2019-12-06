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    The Telegraph: Лэмпард получит на зимние трансферы «Челси» 177 миллионов

    После отмены запрета на регистрацию новых футболистов в «Челси» собираются значительно усилить состав команды, сообщает The Telegraph.

    Главный тренер команды Фрэнк Лэмпард получит 150 миллионов фунтов (более 177 миллионов евро) на новые трансферы.

    В список кандидатов на переход в «Челси» входят нападающий «Лиона» Мусса Дембеле, полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо, форвард «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха и другие игроки.

    Удовлетворена апелляция «Челси» на трансферный запрет. Клуб сможет покупать игроков зимой


    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 15:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1016

      Romio-xxx 4 минуты назад

      Да что вы все этого Заха к нам приплетаете?

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