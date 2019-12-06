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  • The Telegraph: Лэмпард получит на зимние трансферы «Челси» 177 миллионов

The Telegraph: Лэмпард получит на зимние трансферы «Челси» 177 миллионов

6 декабря 2019, 15:47
7

После отмены запрета на регистрацию новых футболистов в «Челси» собираются значительно усилить состав команды, сообщает The Telegraph.

Главный тренер команды Фрэнк Лэмпард получит 150 миллионов фунтов (более 177 миллионов евро) на новые трансферы.

В список кандидатов на переход в «Челси» входят нападающий «Лиона» Мусса Дембеле, полузащитник «Боруссии» Джейдон Санчо, форвард «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха и другие игроки.

Удовлетворена апелляция «Челси» на трансферный запрет. Клуб сможет покупать игроков зимой


Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Челси Заа Вилфрид Дембеле Мусса Санчо Джейдон Лэмпард Фрэнк
Комментарии (7)
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Romio-xxx
1575637089
Да что вы все этого Заха к нам приплетаете?
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АртурZaСМ
1575638237
Нужен хороший ЦЗ, потому что Зума вообще не уровень Челси , Кепа тоже самое. Вроде вратарь с хорошей реакцией, но уж очень часто глупо ошибается, а на счёт Заха не понимаю на кой черт он сдался Челси...
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El_Chori
1575639207
NOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Заща бы купили лучше а Зумера с Обезьяной на выход
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koli4ka
1575640379
Дембель-25 лимонов,Санча-40,Заха,ни очём-15,и другие,так себе на 70 лимонов...
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Cules2013
1575644472
А защитники Челси не нужны значит? только игроки атаки)
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тигрик
1575655692
Ну как по мне лучше никого не брать зимой...а летом будет ясно
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