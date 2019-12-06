Удовлетворена апелляция «Челси» на трансферный запрет. Клуб сможет покупать игроков зимой

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию «Челси» на решение ФИФА о запрете на приобретение новых футболистов.
Наказание «Челси» сокращено до одного трансферного окна, клуб сможет подписывать новых игроков уже в январе.
- В июне лондонцы обратились в CAS с апелляцией на решение ФИФА о запрете на приобретение новых футболистов.
- Ранее ФИФА запретить лондонцам покупать игроков в течение двух ближайших трансферных окон из-за нарушения ими правил подписания футболистов, не достигших 18-летнего возраста.
Источник: сайт CAS