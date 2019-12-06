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  • Удовлетворена апелляция «Челси» на трансферный запрет. Клуб сможет покупать игроков зимой

Удовлетворена апелляция «Челси» на трансферный запрет. Клуб сможет покупать игроков зимой

6 декабря 2019, 14:27
7

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию «Челси» на решение ФИФА о запрете на приобретение новых футболистов.

Наказание «Челси» сокращено до одного трансферного окна, клуб сможет подписывать новых игроков уже в январе.

  • В июне лондонцы обратились в CAS с апелляцией на решение ФИФА о запрете на приобретение новых футболистов.
  • Ранее ФИФА запретить лондонцам покупать игроков в течение двух ближайших трансферных окон из-за нарушения ими правил подписания футболистов, не достигших 18-летнего возраста.

Источник: сайт CAS
Россия. Премьер-лига Челси
Комментарии (7)
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InterMilLano1908
1575634018
Чалов в Челси уйдет, а то у Гинера денег нету уже
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El_Chori
1575637015
NOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Romio-xxx
1575638120
Вот и кончилась сказка...Сейчас всякий шлак дорогой наскупают и начнется дисбаланс в команде...
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Cules2013
1575641496
Непонятно, то ли поздравлять, то ли посочувствовать...
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