Удовлетворена апелляция «Челси» на трансферный запрет. Клуб сможет покупать игроков зимой

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию «Челси» на решение ФИФА о запрете на приобретение новых футболистов.

Наказание «Челси» сокращено до одного трансферного окна, клуб сможет подписывать новых игроков уже в январе.