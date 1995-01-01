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    Удовлетворена апелляция «Челси» на трансферный запрет. Клуб сможет покупать игроков зимой

    Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию «Челси» на решение ФИФА о запрете на приобретение новых футболистов.

    Наказание «Челси» сокращено до одного трансферного окна, клуб сможет подписывать новых игроков уже в январе.

    • В июне лондонцы обратились в CAS с апелляцией на решение ФИФА о запрете на приобретение новых футболистов.
    • Ранее ФИФА запретить лондонцам покупать игроков в течение двух ближайших трансферных окон из-за нарушения ими правил подписания футболистов, не достигших 18-летнего возраста.

    Источник: сайт CAS

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +399

      El_Chori 5 минут назад

      NOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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    • ...
      Рейтинг: +3109

      InterMilLano1908 55 минут назад

      Чалов в Челси уйдет, а то у Гинера денег нету уже

      0
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      ...
      Рейтинг: +6978

      ivanthebest > InterMilLano1908 36 минут назад

      Не факт... С такой игрой ему даже на скамейке там делать нечего. Мишаня куда круче форвард, чем Федя, не говоря уже про Абрахама.

      1
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      Рейтинг: +396

      O-Z > InterMilLano1908 34 минуты назад

      Деньги на ветер Чалов в рпл то не играет, а в челси ему лавку в молодёжке максимум полировать.

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