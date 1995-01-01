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    «Челси» подал в CAS апелляцию на трансферный запрет

    «Челси» обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) с апелляцией на решение ФИФА о запрете на приобретение новых футболистов.

    Ранее ФИФА запретить лондонцам покупать игроков в течение двух ближайших трансферных окон из-за нарушения ими правил подписания футболистов, не достигших 18-летнего возраста.

    Изначально клуб подал апелляцию в ФИФА, которая было отклонена. Сегодня она была принята к рассмотрению CAS.

    Дата рассмотрения апелляции «Челси» неизвестна. На время ее рассмотрения запрет на трансферы не действует.

    Источник: Официальный сайт CAS

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +407

      OBOLEV 34 минуты назад

      Ребята скриньте ) Если снимут запрет и уйдет Азар, то придет Пепе.
      Инфа сотка ;)

      0
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      Рейтинг: +2906

      dinar7777dinar 1 час назад

      Пихнуть им коутиньо нужно.

      0
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      Рейтинг: +137

      Shotlandets86 > dinar7777dinar 1 минуту назад

      Себе оставьте, он сдох.

      0
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