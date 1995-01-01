«Челси» подал в CAS апелляцию на трансферный запрет

«Челси» обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) с апелляцией на решение ФИФА о запрете на приобретение новых футболистов.

Ранее ФИФА запретить лондонцам покупать игроков в течение двух ближайших трансферных окон из-за нарушения ими правил подписания футболистов, не достигших 18-летнего возраста.

Изначально клуб подал апелляцию в ФИФА, которая было отклонена. Сегодня она была принята к рассмотрению CAS.

Дата рассмотрения апелляции «Челси» неизвестна. На время ее рассмотрения запрет на трансферы не действует.