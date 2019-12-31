«Челси» зимой хочет купить форварда «Лиона» Дембеле. Жиру и Батшуайи, скорее всего, уйдут

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле может перейти в «Челси».

Клуб из Лондона планирует приобрести 23-летнего француза в зимнее трансферное окно.

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард видит сходство между Дембеле и бывшим форвардом команды Дидье Дрогба.

Как сообщает источник, Оливье Жиру и Миши Батшуайи с большой долей вероятности покинут клуб.