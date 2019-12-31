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  • «Челси» зимой хочет купить форварда «Лиона» Дембеле. Жиру и Батшуайи, скорее всего, уйдут

«Челси» зимой хочет купить форварда «Лиона» Дембеле. Жиру и Батшуайи, скорее всего, уйдут

31 декабря 2019, 19:37
8

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле может перейти в «Челси».

Клуб из Лондона планирует приобрести 23-летнего француза в зимнее трансферное окно.

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард видит сходство между Дембеле и бывшим форвардом команды Дидье Дрогба.

Как сообщает источник, Оливье Жиру и Миши Батшуайи с большой долей вероятности покинут клуб.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Челси Лион Жиру Оливье Батшуайи Миши Дембеле Мусса
Комментарии (8)
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BellatrixBlack
1577838926
придется выкатить не меньше 80 за него
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Cules2013
1577880922
Абрахам уже перестал быть новым Дрогба?) По Жиру и Миши читалось решение уже давно.
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Romio-xxx
1577884163
Ну если Лемпард видит сходство с Дрогба,тогда я двумя руками за!!!
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житель СПб
1577886359
А что, Чалов уже не покупается? хотя в версию с Дембеле верится гораздо охотнее.
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