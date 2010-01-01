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    Daily Mail: «Манчестер Юнайтед» хочет купить Дембеле вместо Холанда

    «Манчестер Юнайтед» продолжает искать варианты усиления атаки во время зимнего трансферного окна.

    Ранее английский клуб пытался купить Эрлинга Холанда, однако тот перешел в дортмундскую «Боруссию».

    Теперь же, как сообщает Daily Mail, «МЮ» сосредоточится на подписании форварда «Лиона» Муссы Дембеле.

    • 23-летний француз в текущем сезоне провел за «Лион» 25 матчей, забил 10 голов и сделал два ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7166

      ivanthebest 48 минут назад

      Конечно, зачем подписывать крутого, молодого, гипер-талантливого напа за общий ценник в 45 миллионов евро (даже с учётом космических комиссионных). Когда можно взять не ахти какого крутого напа у мёртвого Лиона, где ценник улетает в космос без каких-либо ограничений сверху. Так ведь Вудворд?

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      Рейтинг: +865

      LOKOfanatik19 > ivanthebest 39 минут назад

      Друг, не читал ли ты, что Холланд сам выбрал Боруссию... нет???? Ну тогда остепени свой пыл.... )))

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