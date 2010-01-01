Daily Mail: «Манчестер Юнайтед» хочет купить Дембеле вместо Холанда

Конечно, зачем подписывать крутого, молодого, гипер-талантливого напа за общий ценник в 45 миллионов евро (даже с учётом космических комиссионных). Когда можно взять не ахти какого крутого напа у мёртвого Лиона, где ценник улетает в космос без каких-либо ограничений сверху. Так ведь Вудворд?
«Манчестер Юнайтед» продолжает искать варианты усиления атаки во время зимнего трансферного окна.
Ранее английский клуб пытался купить Эрлинга Холанда, однако тот перешел в дортмундскую «Боруссию».
Теперь же, как сообщает Daily Mail, «МЮ» сосредоточится на подписании форварда «Лиона» Муссы Дембеле.
- 23-летний француз в текущем сезоне провел за «Лион» 25 матчей, забил 10 голов и сделал два ассиста.
- Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.