Daily Mail: «Манчестер Юнайтед» хочет купить Дембеле вместо Холанда

«Манчестер Юнайтед» продолжает искать варианты усиления атаки во время зимнего трансферного окна.

Ранее английский клуб пытался купить Эрлинга Холанда, однако тот перешел в дортмундскую «Боруссию».

Теперь же, как сообщает Daily Mail, «МЮ» сосредоточится на подписании форварда «Лиона» Муссы Дембеле.