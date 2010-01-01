Foot Mercato: «Лион» отказался продать Дембеле в «Челси» за 40 миллионов

Сколько ещё должно пройти таких трансферов, как Коут, Дембеле или Неймар, чтобы мыльный пузырь наконец-то лопнул и топ-клубы поняли, что больше 100 млн ни один игрок сейчас не стоит, и выкидывать по 80 млн за Дембеле, который будет играть в лучшем случае также, как Абрахам, который в клубе бесплатно, как воспитанник.
«Челси» пытается купить нападающего «Лиона» Муссу Дембеле.
Лондонский клуб предлагал 40 миллионов евро за игрока, сообщает Foot Mercato. «Лион» отказал, поскольку не хочет продавать Дембеле этой зимой. «Челси» рассмотрит вопрос о включении в сделку по Дембеле форварда Оливье Жиру.
- В этом сезоне Дембеле провел 25 матчей, в которых забил десять голов.
- Ранее сообщалось, что на футболиста также претендует «Манчестер Юнайтед».
«Челси» зимой хочет купить форварда «Лиона» Дембеле. Жиру и Батшуайи, скорее всего, уйдут