Foot Mercato: «Лион» отказался продать Дембеле в «Челси» за 40 миллионов

«Челси» пытается купить нападающего «Лиона» Муссу Дембеле.
Лондонский клуб предлагал 40 миллионов евро за игрока, сообщает Foot Mercato. «Лион» отказал, поскольку не хочет продавать Дембеле этой зимой. «Челси» рассмотрит вопрос о включении в сделку по Дембеле форварда Оливье Жиру.
- В этом сезоне Дембеле провел 25 матчей, в которых забил десять голов.
- Ранее сообщалось, что на футболиста также претендует «Манчестер Юнайтед».
«Челси» зимой хочет купить форварда «Лиона» Дембеле. Жиру и Батшуайи, скорее всего, уйдут
Источник: Foot Mercato