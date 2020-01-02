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  • Foot Mercato: «Лион» отказался продать Дембеле в «Челси» за 40 миллионов

Foot Mercato: «Лион» отказался продать Дембеле в «Челси» за 40 миллионов

2 января 2020, 18:29
2

«Челси» пытается купить нападающего «Лиона» Муссу Дембеле.

Лондонский клуб предлагал 40 миллионов евро за игрока, сообщает Foot Mercato. «Лион» отказал, поскольку не хочет продавать Дембеле этой зимой. «Челси» рассмотрит вопрос о включении в сделку по Дембеле форварда Оливье Жиру.

«Челси» зимой хочет купить форварда «Лиона» Дембеле. Жиру и Батшуайи, скорее всего, уйдут


Источник: Foot Mercato
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Лион Челси Жиру Оливье Дембеле Мусса
Комментарии (2)
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dinar7777dinar
1577980136
Правильно . Нахрена ему эта помойка . В лч вылет стопроцентный . Случайно в 1/8 вышли .
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Cules2013
1577984984
Сколько ещё должно пройти таких трансферов, как Коут, Дембеле или Неймар, чтобы мыльный пузырь наконец-то лопнул и топ-клубы поняли, что больше 100 млн ни один игрок сейчас не стоит, и выкидывать по 80 млн за Дембеле, который будет играть в лучшем случае также, как Абрахам, который в клубе бесплатно, как воспитанник.
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