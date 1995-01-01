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    Daily Mail: «Манчестер Юнайтед» хочет в январе купить по сниженной цене форварда «Лиона» Дембеле

    Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Манчестер Юнайтед».

    По информации Daily Mail, скауты английского клуба следят за французским форвардом с начала текущего сезона.

    «МЮ» готов купить 23-летнего футболиста уже в январе. При этом манкунианцы рассчитывают заполучить Дембеле по сниженной цене, поскольку он из-за ротации часто оказывается на скамейке запасных.

    • В нынешнем сезоне игрок провел 10 матчей за «Лион» и забил шесть голов.
    • Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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