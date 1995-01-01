Evening Standard: «Челси» может переключиться на Чалова после отказа «Лиона» продать Дембеле

Если это так, то нужно Федьке уезжать из стойла. Объективно он не тянет даже на роль второго напа в Челси, однако смена обстановки и качественно новые требования помогут ему сделать существенный шаг в развитии. Останется в стойле, возможно пройдёт по пути Алана так и оставшись со своим талантом, по сути средним игроком, так и не став европейской звездой, как многие ему предрекали.
«Челси» не смог купить нападающего «Лиона» Муссу Дембеле, сообщает Evening Standard.
По этой причине лондонский клуб собирается искать другого форварда. «Челси» может сфокусироваться на переговорах по нападающему ЦСКА Федору Чалову. Главный тренер команды Фрэнк Лэмпард хочет купить игрока, способного создать конкуренцию основному форварду «Челси» Тэмми Абрахаму.
Нападающие Оливье Жиру и Миши Батшуайи с большой долей вероятности покинут клуб.
- Как сообщал Daily Express, лондонцы готовы заплатить за 21-летнего россиянина 20 миллионов фунтов.
- В этом сезоне игрок забил пять голов в 19 матчах РПЛ.
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