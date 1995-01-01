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    Evening Standard: «Челси» может переключиться на Чалова после отказа «Лиона» продать Дембеле

    «Челси» не смог купить нападающего «Лиона» Муссу Дембеле, сообщает Evening Standard.

    По этой причине лондонский клуб собирается искать другого форварда. «Челси» может сфокусироваться на переговорах по нападающему ЦСКА Федору Чалову. Главный тренер команды Фрэнк Лэмпард хочет купить игрока, способного создать конкуренцию основному форварду «Челси» Тэмми Абрахаму.

    Нападающие Оливье Жиру и Миши Батшуайи с большой долей вероятности покинут клуб.

    • Как сообщал Daily Express, лондонцы готовы заплатить за 21-летнего россиянина 20 миллионов фунтов.
    • В этом сезоне игрок забил пять голов в 19 матчах РПЛ.

    Источник: Evening Standard

    Evening Standard — британская ежедневная газета, издается в Лондоне. Принадлежит Александру Лебедеву и Евгению Лебедеву (74,1%) и британской медиа-группе Daily Mail and General Trust (24,9%).

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    Сегодня, 15:23
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7168

      ivanthebest 6 минут назад

      Если это так, то нужно Федьке уезжать из стойла. Объективно он не тянет даже на роль второго напа в Челси, однако смена обстановки и качественно новые требования помогут ему сделать существенный шаг в развитии. Останется в стойле, возможно пройдёт по пути Алана так и оставшись со своим талантом, по сути средним игроком, так и не став европейской звездой, как многие ему предрекали.

      0
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      Рейтинг: +1046

      Romio-xxx 9 минут назад

      Лучше все-таки будет переключиться на Вернера!!!

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      Рейтинг: +592

      Aleksandr_1986_Spb_ 23 минуты назад

      Хватит уже ерунду писать..

      Челси при своих возможностях многих купить может.. А тут Чалов, который и в чемпе нашем не всегда смотрится, так еще и за 20 млн!

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      Рейтинг: +51

      jo31 34 минуты назад

      зачееееееем???????

      1
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      Рейтинг: +1638

      Бухбух 1 час назад

      Чалов никому из напов Челси конкуренцию не составит. Матчи в ЛЕ это показали.

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      Рейтинг: +9052

      DeStar > Бухбух 40 минут назад

      да.. чалов все же пока сезон лажает ,пользы от него не так и много, но даже в таком состоянии он цска нужен. потому что , кто будет играть то?

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