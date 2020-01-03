Evening Standard: «Челси» может переключиться на Чалова после отказа «Лиона» продать Дембеле

«Челси» не смог купить нападающего «Лиона» Муссу Дембеле, сообщает Evening Standard.
По этой причине лондонский клуб собирается искать другого форварда. «Челси» может сфокусироваться на переговорах по нападающему ЦСКА Федору Чалову. Главный тренер команды Фрэнк Лэмпард хочет купить игрока, способного создать конкуренцию основному форварду «Челси» Тэмми Абрахаму.
Нападающие Оливье Жиру и Миши Батшуайи с большой долей вероятности покинут клуб.
- Как сообщал Daily Express, лондонцы готовы заплатить за 21-летнего россиянина 20 миллионов фунтов.
- В этом сезоне игрок забил пять голов в 19 матчах РПЛ.
Источник: Evening Standard
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Челси при своих возможностях многих купить может.. А тут Чалов, который и в чемпе нашем не всегда смотрится, так еще и за 20 млн!