Evening Standard: «Челси» может переключиться на Чалова после отказа «Лиона» продать Дембеле

«Челси» не смог купить нападающего «Лиона» Муссу Дембеле, сообщает Evening Standard.

По этой причине лондонский клуб собирается искать другого форварда. «Челси» может сфокусироваться на переговорах по нападающему ЦСКА Федору Чалову. Главный тренер команды Фрэнк Лэмпард хочет купить игрока, способного создать конкуренцию основному форварду «Челси» Тэмми Абрахаму.

Нападающие Оливье Жиру и Миши Батшуайи с большой долей вероятности покинут клуб.