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  • Evening Standard: «Челси» может переключиться на Чалова после отказа «Лиона» продать Дембеле

Evening Standard: «Челси» может переключиться на Чалова после отказа «Лиона» продать Дембеле

3 января 2020, 15:23
14

«Челси» не смог купить нападающего «Лиона» Муссу Дембеле, сообщает Evening Standard.

По этой причине лондонский клуб собирается искать другого форварда. «Челси» может сфокусироваться на переговорах по нападающему ЦСКА Федору Чалову. Главный тренер команды Фрэнк Лэмпард хочет купить игрока, способного создать конкуренцию основному форварду «Челси» Тэмми Абрахаму.

Нападающие Оливье Жиру и Миши Батшуайи с большой долей вероятности покинут клуб.

  • Как сообщал Daily Express, лондонцы готовы заплатить за 21-летнего россиянина 20 миллионов фунтов.
  • В этом сезоне игрок забил пять голов в 19 матчах РПЛ.

Источник: Evening Standard

Evening Standard — британская ежедневная газета, издается в Лондоне. Принадлежит Александру Лебедеву и Евгению Лебедеву (74,1%) и британской медиа-группе Daily Mail and General Trust (24,9%).

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Челси Лион Дембеле Мусса Чалов Федор
Комментарии (14)
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Бухбух
1578055576
Чалов никому из напов Челси конкуренцию не составит. Матчи в ЛЕ это показали.
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jo31
1578057404
зачееееееем???????
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Aleksandr_1986_Spb_
1578058069
Хватит уже ерунду писать..
Челси при своих возможностях многих купить может.. А тут Чалов, который и в чемпе нашем не всегда смотрится, так еще и за 20 млн!
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Romio-xxx
1578058900
Лучше все-таки будет переключиться на Вернера!!!
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ivanthebest
1578059072
Если это так, то нужно Федьке уезжать из стойла. Объективно он не тянет даже на роль второго напа в Челси, однако смена обстановки и качественно новые требования помогут ему сделать существенный шаг в развитии. Останется в стойле, возможно пройдёт по пути Алана так и оставшись со своим талантом, по сути средним игроком, так и не став европейской звездой, как многие ему предрекали.
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Фан666
1578069106
Он даже конкуренцию жиру за место на лавке не создаст
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nemolod
1578071545
Может-не может - это все сплетни!
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paracetamol
1578071889
Смешно!
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