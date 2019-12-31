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    Daily Express: Чалов может перейти в «Челси» за 20 миллионов

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти в «Челси».

    Как сообщает Daily Express, лондонский клуб готов заплатить за 21-летнего россиянина 20 миллионов фунтов.

    По информации источника, «Челси» в зимнее трансферное окно собирается приобрести игрока в линию атаки. Оливье Жиру и Миши Батшуайи с большой долей вероятности покинут клуб.

    • Летом 2019 года Чаловым интересовался «Кристал Пэлас», который был готов заплатить за форварда 30 миллионов.
    • В этом сезоне игрок забил пять голов в 19 матчах РПЛ.

    Источник: Daily Express

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    Сегодня, 14:30
    Комментарии25
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      Рейтинг: +7307

      Вомбат 54 минуты назад

      Бомбардир, можно маленький совет? Такие новости надо приберегать к первому апреля.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3018

      JTherry 1 час назад

      если кто-то "сеет" новости про переход Чалова в Челси, значит это кому-то выгодно, показать его востребованность на английском рынке)) с Новым годом, уважаемые болельщики!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +868

      Freyd 1 час назад

      Брехня

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1203

      ААМ 1 час назад

      Выброшенные деньги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1473

      Бомбардиръ 1 час назад

      Прям вся АПЛ видит в Чалове своего под стиль игрока.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2174

      shurik45 1 час назад

      Ну так без Феди ,даже Брайтону забить не могут.))

      2
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      Рейтинг: +1227

      gor77 1 час назад

      Бомбардир верен себе! )))))))))
      Пока это информация интернет издания.
      Там ещё и такое есть:
      "...главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард планирует усилить атакующую линию своей команды. Приоритетными вариантами для него являются нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер и форвард «Лиона» Мусса Дембелле, однако их клубы вряд ли разрешат футболистам перейти посреди сезона."
      И ещё про Чалова:
      "Фрэнк Лэмпард сказал правлению «Стэмфорд Бридж», что нападающий является одним из его приоритетов для зимнего окна..."

      1
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      Рейтинг: +1966

      Томик > gor77 25 минут назад

      Крайняя фраза точно про Чалова.

      0
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      Рейтинг: +9038

      Cules2013 1 час назад

      дорого, да и зачем, когда есть своя молодёжь, она хотя бы к АПЛ легко будет адаптироваться. если брать, то состоявшегося игрока, или молодого, но намного перспективнее, чем Чалов.

      0
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      Рейтинг: +3340

      BarStep 2 часа назад

      Не верю...

      2
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      Рейтинг: +15308

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Вполне возможная цена, но только в одном случае: если Абрамович за что-то должен Гинеру. Схематоз как по Сутормину.

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