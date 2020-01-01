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Daily Express: Чалов может перейти в «Челси» за 20 миллионов

1 января 2020, 14:30
31

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти в «Челси».

Как сообщает Daily Express, лондонский клуб готов заплатить за 21-летнего россиянина 20 миллионов фунтов.

По информации источника, «Челси» в зимнее трансферное окно собирается приобрести игрока в линию атаки. Оливье Жиру и Миши Батшуайи с большой долей вероятности покинут клуб.

  • Летом 2019 года Чаловым интересовался «Кристал Пэлас», который был готов заплатить за форварда 30 миллионов.
  • В этом сезоне игрок забил пять голов в 19 матчах РПЛ.

Источник: Daily Express
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига ЦСКА Челси Чалов Федор
Комментарии (31)
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G.P.
1577881982
Не надо нам этого. Рано.
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Garrincha58
1577882203
полный бред
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DOCTOR PENALTY
1577886920
Вполне возможная цена, но только в одном случае: если Абрамович за что-то должен Гинеру. Схематоз как по Сутормину.
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BarStep
1577887317
Не верю...
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shurik45
1577889442
Ну так без Феди ,даже Брайтону забить не могут.))
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Freyd
1577890315
Брехня
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JTherry
1577890348
если кто-то "сеет" новости про переход Чалова в Челси, значит это кому-то выгодно, показать его востребованность на английском рынке)) с Новым годом, уважаемые болельщики!!!
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Вомбат
1577891485
Бомбардир, можно маленький совет? Такие новости надо приберегать к первому апреля.
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zigbert
1577896341
Если бы эта новость была год назад ,то можно было бы поверить. При всем уважении к Федору в этом году он сдал свои позиции.
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vmonomah17
1577905195
Начинается... Пишите уже сразу про Барсу,Ливер и Реал. Чего мелочиться то?
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