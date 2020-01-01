Daily Express: Чалов может перейти в «Челси» за 20 миллионов

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти в «Челси».
Как сообщает Daily Express, лондонский клуб готов заплатить за 21-летнего россиянина 20 миллионов фунтов.
По информации источника, «Челси» в зимнее трансферное окно собирается приобрести игрока в линию атаки. Оливье Жиру и Миши Батшуайи с большой долей вероятности покинут клуб.
- Летом 2019 года Чаловым интересовался «Кристал Пэлас», который был готов заплатить за форварда 30 миллионов.
- В этом сезоне игрок забил пять голов в 19 матчах РПЛ.
Источник: Daily Express