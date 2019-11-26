Мусса Дембеле: «Без Депая «Лион» все равно сможет сыграть удачно в атаке против «Зенита»

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

«Конечно, мы понимаем, что предстоит решающий матч, но при этом мы не собираемся излишне давить на самих себя. Нам будет непросто без Мемфиса Депая (нападающий из-за травмы не сыграет в Санкт-Петербурге), но уверен, что мы все равно сможем удачно сыграть в атаке.

Да, я пока в этой Лиге чемпионов не забивал, но это меня не очень беспокоит. Я знаю, что делал все возможное и помогал команде», – отметил Дембеле.

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