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Депай не сыграет за «Лион» в матче с «Зенитом»

25 ноября 2019, 22:18

«Лион» опубликовал заявку на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

Один из лидеров команды – нападающий Мемфис Депай – пропустит встречу из-за повреждения. Полностью заявка «Лиона» выглядит следующим образом:

Вратари: Антони Лопеш, Чиприан Тэтэрушану, Антони Рачоппи.

Защитники: Лео Дюбуа, Рафаэл, Кенни Тете, Джейсон Денайер, Марселу, Йоахим Андерсен, Юссуф Коне.

Полузащитники: Маркал, Максенс Какере, Люка Тузар, Жан Лукас, Тиагу Мендес, Джефф Рейне-Аделаида, Райан Черки.

Нападающие: Мартен Террье, Бертран Траоре, Мусса Дембеле, Максвел Гнали Корне, Амин Гуири.

  • Матч «Зенит» – «Лион» состоится на «Газпром Арене» 27 ноября, начало – в 20:55 по московскому времени.

Источник: твиттер «Лиона»
Лига чемпионов Франция. Лига 1 Лион Зенит Депай Мемфис
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