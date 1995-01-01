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    Депай не сыграет за «Лион» в матче с «Зенитом»

    «Лион» опубликовал заявку на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

    Один из лидеров команды – нападающий Мемфис Депай – пропустит встречу из-за повреждения. Полностью заявка «Лиона» выглядит следующим образом:

    Вратари: Антони Лопеш, Чиприан Тэтэрушану, Антони Рачоппи.

    Защитники: Лео Дюбуа, Рафаэл, Кенни Тете, Джейсон Денайер, Марселу, Йоахим Андерсен, Юссуф Коне.

    Полузащитники: Маркал, Максенс Какере, Люка Тузар, Жан Лукас, Тиагу Мендес, Джефф Рейне-Аделаида, Райан Черки.

    Нападающие: Мартен Террье, Бертран Траоре, Мусса Дембеле, Максвел Гнали Корне, Амин Гуири.

    • Матч «Зенит» – «Лион» состоится на «Газпром Арене» 27 ноября, начало – в 20:55 по московскому времени.

    Источник: твиттер «Лиона»

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