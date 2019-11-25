Депай не сыграет за «Лион» в матче с «Зенитом»

«Лион» опубликовал заявку на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».
Один из лидеров команды – нападающий Мемфис Депай – пропустит встречу из-за повреждения. Полностью заявка «Лиона» выглядит следующим образом:
Вратари: Антони Лопеш, Чиприан Тэтэрушану, Антони Рачоппи.
Защитники: Лео Дюбуа, Рафаэл, Кенни Тете, Джейсон Денайер, Марселу, Йоахим Андерсен, Юссуф Коне.
Полузащитники: Маркал, Максенс Какере, Люка Тузар, Жан Лукас, Тиагу Мендес, Джефф Рейне-Аделаида, Райан Черки.
Нападающие: Мартен Террье, Бертран Траоре, Мусса Дембеле, Максвел Гнали Корне, Амин Гуири.
- Матч «Зенит» – «Лион» состоится на «Газпром Арене» 27 ноября, начало – в 20:55 по московскому времени.
Источник: твиттер «Лиона»