Руди Гарсия: «Семак построил организованную команду, оборону которой трудно раскачать»

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

— Было бы замечательно выиграть завтра. Но этот матч будет решающий не только для нас, но и для «Зенита». Мы должны показать все, на что способны. Нужно забивать для того, чтобы победить. А лучше сделать это дважды. Мы знаем, в какой футбол нужно сыграть. Важно обыграть «Зенит», а дал по хорошо сыграть «Лейпцигом».

— Как изменился в Зенит?

— У «Зенита» сильная линия нападения: Дзюба, Азмун. Семак построил организованную команду, оборону которой трудно раскачать. Но у нас и у соперника есть слабые места.

— Какой результат для «Лиона» будет удовлетворительным в этом турнире?

— Если я пришел в этот клуб, то для того, чтобы выигрывать титулы. Я восхищался работой президента, оказавшись внутри, понимаю, что не ошибался. У «Лиона» большой потенциал.