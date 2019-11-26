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  • Руди Гарсия: «Семак построил организованную команду, оборону которой трудно раскачать»

Руди Гарсия: «Семак построил организованную команду, оборону которой трудно раскачать»

26 ноября 2019, 19:16
5

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

— Было бы замечательно выиграть завтра. Но этот матч будет решающий не только для нас, но и для «Зенита». Мы должны показать все, на что способны. Нужно забивать для того, чтобы победить. А лучше сделать это дважды. Мы знаем, в какой футбол нужно сыграть. Важно обыграть «Зенит», а дал по хорошо сыграть «Лейпцигом».

— Как изменился в Зенит?

— У «Зенита» сильная линия нападения: Дзюба, Азмун. Семак построил организованную команду, оборону которой трудно раскачать. Но у нас и у соперника есть слабые места.

— Какой результат для «Лиона» будет удовлетворительным в этом турнире?

— Если я пришел в этот клуб, то для того, чтобы выигрывать титулы. Я восхищался работой президента, оказавшись внутри, понимаю, что не ошибался. У «Лиона» большой потенциал.

  • Матч «Зенит» – «Лион» состоится 27 ноября, начало – в 20:55 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Лион Зенит Гарсия Руди Семак Сергей
Комментарии (5)
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УхоГорлоНос
1574785563
Ну пусть посмотрит как ее Лейпциг качал, на 1 скорости
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Сильвербой
1574787625
То что Семак построил, мы видели в игре с немцами! Комплименты это конечно хорошо, но Зенит это команда для нашего болота, как собственно и остальные представители горе-чемпионата!!!
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lаcotsi
1574802764
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paracetamol
1574806274
Зенит выиграет, Депая не будет, а забьет Кузяев два и Дриусси.
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erma
1574866935
Не знаю какой Семак тренер ( не хочу никому портить настроение перед матчем), но я много раз уже говорил, что нашим командам скорее нужен психоаналитик, чем тренер, чтобы они не обсирались заранее пред матчем и не превращались в терпил с послематчевым блеением:"Не дотерпели!"
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