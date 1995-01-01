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    Руди Гарсия: «Семак построил организованную команду, оборону которой трудно раскачать»

    Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

    — Было бы замечательно выиграть завтра. Но этот матч будет решающий не только для нас, но и для «Зенита». Мы должны показать все, на что способны. Нужно забивать для того, чтобы победить. А лучше сделать это дважды. Мы знаем, в какой футбол нужно сыграть. Важно обыграть «Зенит», а дал по хорошо сыграть «Лейпцигом».

    — Как изменился в Зенит?

    — У «Зенита» сильная линия нападения: Дзюба, Азмун. Семак построил организованную команду, оборону которой трудно раскачать. Но у нас и у соперника есть слабые места.

    — Какой результат для «Лиона» будет удовлетворительным в этом турнире?

    — Если я пришел в этот клуб, то для того, чтобы выигрывать титулы. Я восхищался работой президента, оказавшись внутри, понимаю, что не ошибался. У «Лиона» большой потенциал.

    • Матч «Зенит» – «Лион» состоится 27 ноября, начало – в 20:55 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5472

      Сильвербой 1 час назад

      То что Семак построил, мы видели в игре с немцами! Комплименты это конечно хорошо, но Зенит это команда для нашего болота, как собственно и остальные представители горе-чемпионата!!!

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      Рейтинг: +635

      УхоГорлоНос 2 часа назад

      Ну пусть посмотрит как ее Лейпциг качал, на 1 скорости

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