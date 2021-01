Мусса Дембеле перешел в «Атлетико»

Как и анонсировалось, нападающий «Лиона» Мусса Дембеле продолжит карьеру в мадридском «Атлетико». Его арендовали до конца сезона.

У испанцев есть опция выкупа футболиста.

#WelcomeDembéléAgreement with Olympique Lyonnais over the loan of @MDembele_10 until the end of the season.https://t.co/dNLUQjGPIs#AúpaAtleti pic.twitter.com/frrO8xUN9C