Журналист Романо: Мусса Дембеле в шаге от перехода в «Атлетико»

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле близок к переходу в «Атлетико». Об этом со ссылкой на главного тренера мадридцев Диего Симеоне сообщил журналист Фабрицио Романо.
«Сделка еще не заключена, но мы находимся на продвинутой стадии в переговорах», – приводит слова Симеоне журналист Романо в своем твиттере.
- Ранее сообщалось, что клубы договорились об аренде Дембеле с правом выкупа.
- Рыночная стоимость 24-летнего форварда – 40 миллионов евро.
- Летом им интересовалась «Барселона».
- В это сезоне Дембеле забил один гол в 16 матчах Лиги 1
Источник: твиттер Фабрицио Романо