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    Журналист Романо: Мусса Дембеле в шаге от перехода в «Атлетико»

    Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле близок к переходу в «Атлетико». Об этом со ссылкой на главного тренера мадридцев Диего Симеоне сообщил журналист Фабрицио Романо.

    «Сделка еще не заключена, но мы находимся на продвинутой стадии в переговорах», – приводит слова Симеоне журналист Романо в своем твиттере.

    • Ранее сообщалось, что клубы договорились об аренде Дембеле с правом выкупа.
    • Рыночная стоимость 24-летнего форварда – 40 миллионов евро.
    • Летом им интересовалась «Барселона».
    • В это сезоне Дембеле забил один гол в 16 матчах Лиги 1

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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