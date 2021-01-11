Журналист Романо: Мусса Дембеле в шаге от перехода в «Атлетико»

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле близок к переходу в «Атлетико». Об этом со ссылкой на главного тренера мадридцев Диего Симеоне сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Сделка еще не заключена, но мы находимся на продвинутой стадии в переговорах», – приводит слова Симеоне журналист Романо в своем твиттере.