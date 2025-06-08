Осимхен дал ответ на предложение из Саудовской Аравии

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, выступавший в минувшем сезоне на правах аренды за «Галатасарай», отклонил предложение «Аль-Хиляля».
Саудовский клуб договорился с неаполитанцами о покупке форварда за 75 миллионов евро. «Аль-Хиляль» запланировал перелет и медосмотр Осимхена, чтобы успеть осуществить трансфер до окончания периода заявок на клубный чемпионат мира. Однако нигериец отказался от перехода.
- Сообщалось, что Осимхен хочет остаться играть в Европе.
- «Аль-Хиляль» предлагал форварду зарплату в размере 40 миллионов евро за сезон и еще 5 миллионов в качестве бонусов.
- Контракт Осимхена с «Наполи» рассчитан до лета 2026 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.
- В составе «Галатасарая» в минувшем сезоне 26-летний футболист провел 41 матч, забил 37 голов, отдал 8 передач.
Источник: страница Бена Джейкобса в соцсети X