Осимхен дал ответ на предложение из Саудовской Аравии

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, выступавший в минувшем сезоне на правах аренды за «Галатасарай», отклонил предложение «Аль-Хиляля».

Саудовский клуб договорился с неаполитанцами о покупке форварда за 75 миллионов евро. «Аль-Хиляль» запланировал перелет и медосмотр Осимхена, чтобы успеть осуществить трансфер до окончания периода заявок на клубный чемпионат мира. Однако нигериец отказался от перехода.