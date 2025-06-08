Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Осимхен дал ответ на предложение из Саудовской Аравии

Вчера, 21:03

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, выступавший в минувшем сезоне на правах аренды за «Галатасарай», отклонил предложение «Аль-Хиляля».

Саудовский клуб договорился с неаполитанцами о покупке форварда за 75 миллионов евро. «Аль-Хиляль» запланировал перелет и медосмотр Осимхена, чтобы успеть осуществить трансфер до окончания периода заявок на клубный чемпионат мира. Однако нигериец отказался от перехода.

  • Сообщалось, что Осимхен хочет остаться играть в Европе.
  • «Аль-Хиляль» предлагал форварду зарплату в размере 40 миллионов евро за сезон и еще 5 миллионов в качестве бонусов.
  • Контракт Осимхена с «Наполи» рассчитан до лета 2026 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.
  • В составе «Галатасарая» в минувшем сезоне 26-летний футболист провел 41 матч, забил 37 голов, отдал 8 передач.

Еще по теме:
Роналду сказал, кто должен выиграть «Золотой мяч» 3
Роналду: «Я скучаю по трофеям» 5
Роналду сделал заявление об участии в клубном чемпионате мира 2
Источник: страница Бена Джейкобса в соцсети X
Саудовская Аравия. Премьер-лига Италия. Серия А Галатасарай Наполи Аль-Хиляль Осимхен Виктор
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Трофей Роналду, «Зенит» готовит сумасшедшее предложение по Батракову, кандидаты на замену Николичу в ЦСКА и другие новости
01:45
ФотоРоналду с первым трофеем за четыре года
01:23
1
Фото40-летний Роналду заплакал после победы в Лиге наций – это его первый трофей за 4 года
00:54
5
⚡️ Лига наций. Португалия выиграла турнир, победив по пенальти Испанию
00:43
14
Губерниев ответил, что нужно разрешить в России
00:27
5
ФотоОпределен лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов
00:15
1
Канчельскис обратился к руководству «Спартака»
Вчера, 23:59
8
Семин назвал лучшего тренера мира
Вчера, 23:52
Левандовски отказался выступать за сборную Польши: подробности
Вчера, 23:45
2
Роналду забил 938-й гол в карьере – в финале Лиги наций
Вчера, 23:23
1
Все новости
Все новости
Осимхен дал ответ на предложение из Саудовской Аравии
Вчера, 21:03
Роналду сказал, кто должен выиграть «Золотой мяч»
7 июня
3
Роналду: «Я скучаю по трофеям»
7 июня
5
Роналду сделал заявление об участии в клубном чемпионате мира
7 июня
2
Бывший телохранитель Роналду рассказал, сколько португалец ему платил
6 июня
5
Индзаги хотел забрать трех игроков «Интера» в «Аль-Хиляль»
6 июня
Раскрыта зарплата Индзаги в Саудовской Аравии
3 июня
1
«Оренбург» лишился капитана после вылета из РПЛ
3 июня
Стал известен срок нового контракта Роналду с «Аль-Насром»
30 мая
«Аль-Хиляль» готов заплатить 100 миллионов за капитана «Манчестер Юнайтед»
30 мая
Принято итоговое решение по будущему Роналду в «Аль-Насре»
30 мая
5
В «Аль-Насре» сделали заявление о будущем Роналду
29 мая
1
«Аль-Наср» собрался объявить об уходе Роналду
29 мая
3
Греческий баскетболист обратился к Роналду: «Выбирай сам»
28 мая
4
Президент ФИФА вмешался в ситуацию с Роналду
28 мая
6
У Модрича есть предложения из трех стран
28 мая
4
Роналду выбирает между двумя саудовскими клубами
27 мая
Роналду выложил загадочный пост после заключительного матча «Аль-Насра»
27 мая
3
40-летний Роналду во 2-й раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии
26 мая
2
936-й гол Роналду не помог «Аль-Насру» набрать очки в матче с «Аль-Фатом»
26 мая
Роналду пошутил о нереализованном пенальти
22 мая
935-й гол Роналду помог «Аль-Насру» победить «Халидж»
21 мая
2
Участник КЧМ-2025 сделал предложение Роналду
21 мая
Стал известен биологический возраст 40-летнего Роналду
21 мая
3
Стало известно, сколько лет еще планирует играть Роналду
19 мая
Роналду может покинуть «Аль-Наср» и сыграть на клубном ЧМ
18 мая
Роналду возглавил список Forbes для спортсменов в 2025 году
18 мая
«Аль-Наср» потерял очки и выпал из зоны азиатской Лиги чемпионов
16 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 