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Стало известно, где продолжит карьеру Осимхен

Сегодня, 10:28
1

«Галатасарай» выкупит у «Наполи» нападающего Виктора Осимхена за 75 миллионов евро плюс 10 процентов от будущей перепродажи игрока.

Турецкий клуб заплатит 40 миллионов евро сразу, а затем в течение года сделает еще два платежа по 17,5 миллиона евро.

В контракте Осимхена со стамбульцами будет предусмотрен пункт, запрещающий его продажу итальянским клубам в течение двух лет.

  • В минувшем сезоне на правах аренды в составе «Галатасарая» 26-летний футболист провел 41 матч, забил 37 голов, отдал 8 передач.
  • Ранее нигериец отклонял предложения саудовского «Аль-Хиляля», поскольку хотел остаться играть в Европе.

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Источник: Sky Sport Italy
Италия. Серия А Турция. Суперлига Галатасарай Наполи Осимхен Виктор
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Комментарии (1)
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neveldomha
1753085302
Откуда у турок столько денег с их то инфляцией в 35%?
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