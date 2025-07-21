Стало известно, где продолжит карьеру Осимхен

«Галатасарай» выкупит у «Наполи» нападающего Виктора Осимхена за 75 миллионов евро плюс 10 процентов от будущей перепродажи игрока.
Турецкий клуб заплатит 40 миллионов евро сразу, а затем в течение года сделает еще два платежа по 17,5 миллиона евро.
В контракте Осимхена со стамбульцами будет предусмотрен пункт, запрещающий его продажу итальянским клубам в течение двух лет.
- В минувшем сезоне на правах аренды в составе «Галатасарая» 26-летний футболист провел 41 матч, забил 37 голов, отдал 8 передач.
- Ранее нигериец отклонял предложения саудовского «Аль-Хиляля», поскольку хотел остаться играть в Европе.
Источник: Sky Sport Italy