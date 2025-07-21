Стало известно, где продолжит карьеру Осимхен

«Галатасарай» выкупит у «Наполи» нападающего Виктора Осимхена за 75 миллионов евро плюс 10 процентов от будущей перепродажи игрока.

Турецкий клуб заплатит 40 миллионов евро сразу, а затем в течение года сделает еще два платежа по 17,5 миллиона евро.

В контракте Осимхена со стамбульцами будет предусмотрен пункт, запрещающий его продажу итальянским клубам в течение двух лет.