Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал

Алексей Батраков поблагодарил болельщиков «Галатасарая» после дебютного матча за турецкий клуб.
- Российский полузащитник впервые вышел на поле в составе «Галатасарая» в матче 3-го тура турецкой Суперлиги против «Гeзтепе». Встреча завершилась победой стамбульцев со счетом 3:2.
- Батраков появился на поле после перерыва и принял участие в голевой атаке, отдав предголевую передачу.
- Алексей перешел в «Галатасарай» из московского «Локомотива» в летнее трансферное окно. Сумма сделки оценивается в 25 миллионов евро.
После игры он опубликовал пост в соцсетях.
«Спасибо за такой прием! С победой!» – написал Батраков.
На публикацию отреагировали партнеры по команде. Нападающий Виктор Осимхен и полузащитник Лукас Торрейра оставили в комментариях желто-красные эмодзи-сердца.
Источник: «Бомбардир»