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  • В сборной Нигерии объяснили, почему Осимхен не поехал в Россию

В сборной Нигерии объяснили, почему Осимхен не поехал в Россию

Вчера, 17:48
1

Эрик Шелле, главный тренер сборной Нигерии, высказался об отсутствии ряда игроков перед матчем с Россией.

– Почему в заявке сборной Нигерии не оказалось Чуквуэзе, Ндиди, Теллы и Ихеаначо?

– Хочу поблагодарить за прием. Для меня это первый приезд в Россию и я горжусь этим.

Лукман и Осимхен были исключены из заявки, потому что у них был длинный сезон и им нужно определиться с будущим клубом.

У Чуквуэзе проблемы с визой, а Ндиди получил повреждение.

– Куда может перейти Виктор Осимхен?

– Для меня Осимхен – великий нападающий. Скажу честно, возможный его трансфер не обсуждал. Моя задача ему помогать. Знаю, что есть предложение из Саудовской Аравии. Главное, чтобы он оставался в форме и продолжал забивать голы.

  • Игра состоится завтра, 6 июня, в «Лужниках».
  • Сборная России с 2022 года проводит только товарищеские матчи.
  • 10 июня Россия сыграет на выезде с Беларусью.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Нигерия Россия Галатасарай Осимхен Виктор
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Комментарии (1)
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ПОнятное дело,что все они "политически занемогли",хватит тень на плетень наводить!
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