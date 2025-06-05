В сборной Нигерии объяснили, почему Осимхен не поехал в Россию

Эрик Шелле, главный тренер сборной Нигерии, высказался об отсутствии ряда игроков перед матчем с Россией.

– Почему в заявке сборной Нигерии не оказалось Чуквуэзе, Ндиди, Теллы и Ихеаначо?

– Хочу поблагодарить за прием. Для меня это первый приезд в Россию и я горжусь этим.

Лукман и Осимхен были исключены из заявки, потому что у них был длинный сезон и им нужно определиться с будущим клубом.

У Чуквуэзе проблемы с визой, а Ндиди получил повреждение.

– Куда может перейти Виктор Осимхен?

– Для меня Осимхен – великий нападающий. Скажу честно, возможный его трансфер не обсуждал. Моя задача ему помогать. Знаю, что есть предложение из Саудовской Аравии. Главное, чтобы он оставался в форме и продолжал забивать голы.