В сборной Нигерии объяснили, почему Осимхен не поехал в Россию

Эрик Шелле, главный тренер сборной Нигерии, высказался об отсутствии ряда игроков перед матчем с Россией.
– Почему в заявке сборной Нигерии не оказалось Чуквуэзе, Ндиди, Теллы и Ихеаначо?
– Хочу поблагодарить за прием. Для меня это первый приезд в Россию и я горжусь этим.
Лукман и Осимхен были исключены из заявки, потому что у них был длинный сезон и им нужно определиться с будущим клубом.
У Чуквуэзе проблемы с визой, а Ндиди получил повреждение.
– Куда может перейти Виктор Осимхен?
– Для меня Осимхен – великий нападающий. Скажу честно, возможный его трансфер не обсуждал. Моя задача ему помогать. Знаю, что есть предложение из Саудовской Аравии. Главное, чтобы он оставался в форме и продолжал забивать голы.
- Игра состоится завтра, 6 июня, в «Лужниках».
- Сборная России с 2022 года проводит только товарищеские матчи.
- 10 июня Россия сыграет на выезде с Беларусью.
Источник: «РБ Спорт»