«Галатасарай» выкупил Осимхена, перебив трансферный рекорд клуба в 4 раза

«Галатасарай» объявил о выкупе нападающего Виктора Осимхена.

Турецкий клуб заплатил «Наполи» за трансфер рекордные 75 миллионов евро. Ранее они не тратили на одного игрока более 18 миллионов.

Неаполитанцы также получат 10 процентов от суммы будущей перепродажи форварда.

Контракт Осимхена с «Галатасараем» рассчитана на четыре года. Его зарплата – 15 миллионов евро в год + бонусы.