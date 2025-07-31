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  • «Галатасарай» выкупил Осимхена, перебив трансферный рекорд клуба в 4 раза

«Галатасарай» выкупил Осимхена, перебив трансферный рекорд клуба в 4 раза

Сегодня, 21:40
2

«Галатасарай» объявил о выкупе нападающего Виктора Осимхена.

Турецкий клуб заплатил «Наполи» за трансфер рекордные 75 миллионов евро. Ранее они не тратили на одного игрока более 18 миллионов.

Неаполитанцы также получат 10 процентов от суммы будущей перепродажи форварда.

Контракт Осимхена с «Галатасараем» рассчитана на четыре года. Его зарплата – 15 миллионов евро в год + бонусы.

  • В прошлом сезоне нигериец, будучи в аренде, забил 37 голов и сделал 8 ассистов в 41 матче.

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Источник: твиттер «Галатасарая»
Турция. Суперлига Италия. Серия А Галатасарай Наполи Осимхен Виктор
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Комментарии (2)
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позор
1753988967
чё ваще происходит) турки никогда не платили за игроков даже 20 лямов. хитрожопые могли арендовать кого угодно - но платить они удавятся. поэтому были странными слухи, что готовы выкупить вендела за 25+ самые дорогие трансферы в турции: бешикташ - жедсон. 16 лямов. сарай - габриэль сара. 18 лямов. фенербахча - эн-несери. 19,5 ляма. и тут вдруг бешикташ арендует у бенфики Кокчу с обязательным выкупом в следующем сезоне за 25 (на тарасофские деньги как раз). сарай такой смотрит на это и говорит "подержи-ка моё пиво".
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