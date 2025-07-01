На Осимхена нацелился один из топ-клубов Италии

«Ювентус» заинтересовался подписанием нападающего Виктора Осимхена из «Наполи». На выходных туринцы активизировали общение с представителями форварда. Сообщается, что нигериец всегда был приоритетной целью клуба.

«Ювентус» хотят сначала получить согласие игрока на переход и договориться с ним о зарплате, а затем уже вести переговоры с «Наполи».

При этом туринцы пока не отказались от кандидатуры другого центрфорварда – Джонатана Дэвида из «Лилля».