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На Осимхена нацелился один из топ-клубов Италии

Вчера, 09:53

«Ювентус» заинтересовался подписанием нападающего Виктора Осимхена из «Наполи». На выходных туринцы активизировали общение с представителями форварда. Сообщается, что нигериец всегда был приоритетной целью клуба.

«Ювентус» хотят сначала получить согласие игрока на переход и договориться с ним о зарплате, а затем уже вести переговоры с «Наполи».

При этом туринцы пока не отказались от кандидатуры другого центрфорварда – Джонатана Дэвида из «Лилля».

  • Контракт Осимхена с «Наполи» рассчитан до лета 2026 года.
  • В составе «Галатасарая» на правах аренды в минувшем сезоне 26-летний футболист провел 41 матч, забил 37 голов, отдал 8 передач.
  • Ранее нигериец отклонял предложения саудовского «Аль-Хиляля», поскольку хочет остаться играть в Европе.

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Источник: gianlucadimarzio.com
Италия. Серия А Галатасарай Лилль Наполи Ювентус Осимхен Виктор Дэвид Джонатан
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