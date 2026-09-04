Статистика по турнирам

Турция. Суперлига 2026/2027 Кубок африканских наций 2025 Лига чемпионов 2025/2026 Турция. Суперлига 2025/2026 Лига Европы 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Турция. Суперлига 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Кубок африканских наций 2023 Лига чемпионов 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Италия. Серия А 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Лига чемпионов 2019/2020 Франция. Лига 1 2019/2020