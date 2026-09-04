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Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Галатасарай
Виктор Осимхен
Статистика
€ 75 млн
Виктор Осимхен - статистика
Галатасарай
29 декабря 1998 (27), Лагос
#45 | Нападающий
185 см
Нигерия
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Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
04.09.2026
Галатасарай
1' - 33'
16'
33'
Турция. Суперлига, 3 тур
Галатасарай
3 : 2
29.08.2026
Гезтепе
1' - 90'
68'
63'
55'
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2026/2027
Кубок африканских наций 2025
Лига чемпионов 2025/2026
Турция. Суперлига 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Турция. Суперлига 2024/2025
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Лига Европы 2020/2021
Лига чемпионов 2019/2020
Франция. Лига 1 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Галатасарай
4
6
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
04.09.2026
Галатасарай
1' - 33'
16'
33'
Турция. Суперлига, 3 тур
Галатасарай
3 : 2
29.08.2026
Гезтепе
1' - 90'
68'
63'
55'
Турция. Суперлига, 2 тур
Эрзурумспор
0 : 4
21.08.2026
Галатасарай
1' - 90'
45, 79'
20'
Турция. Суперлига, 1 тур
Галатасарай
2 : 2
14.08.2026
Чорум
1' - 90'
53, 90'
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