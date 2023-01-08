Виктор Осимхен - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Осимхен
|Команда
|Наполи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 декабря 1998 (24 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 70,00
млн
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Осимхен
|Команда
|Наполи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 декабря 1998 (24 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|1' - 90'
|Наполи
|0:1
|Лацио
|Италия. Серия А, 25 тур
|64'
|25.02.2023
|1' - 85'
|Эмполи
|0:2
|Наполи
|Италия. Серия А, 24 тур
|28'
|21.02.2023
|1' - 84'
|Айнтрахт
|0:2
|Наполи
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|40'
|17.02.2023
|1' - 84'
|Сассуоло
|0:2
|Наполи
|Италия. Серия А, 23 тур
|33'
|12.02.2023
|1' - 90'
|Наполи
|3:0
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 22 тур
|65'
|05.02.2023
|1' - 82'
|Специя
|0:3
|Наполи
|Италия. Серия А, 21 тур
|68' 73'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Наполи
|21
|19
|3
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|0:1
|Лацио (Рим)
|64'
|25.02.2023
|1' -85'
|Эмполи (Эмполи)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|28'
|17.02.2023
|1' -84'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|33'
|12.02.2023
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Кремонезе (Кремона)
|65'
|05.02.2023
|1' -82'
|Специя (Ла Специя)
|0:3
|Наполи (Неаполь)
|68' 73'
|29.01.2023
|1' -77'
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Рома (Рим)
|17' 67' 42'
|21.01.2023
|1' -89'
|Салернитана (Салернитана)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|48'
|13.01.2023
|1' -78'
|Наполи (Неаполь)
|5:1
|Ювентус (Турин)
|14' 65' 39'
|08.01.2023
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|19'
|04.01.2023
|1' -90'
|Интер (Милан)
|1:0
|Наполи (Неаполь)
|12.11.2022
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:2
|Удинезе (Удине)
|15'
|08.11.2022
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|05.11.2022
|1' -75'
|Аталанта (Бергамо)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|23' 35'
|29.10.2022
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|4' 19' 77'
|23.10.2022
|1' -90'
|Рома (Рим)
|0:1
|Наполи (Неаполь)
|81'
|16.10.2022
|46' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:2
|Болонья (Болонья)
|69'
|03.09.2022
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|31.08.2022
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|28.08.2022
|1' -78'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:0
|Наполи (Неаполь)
|21.08.2022
|1' -84'
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Монца (Монца)
|45'
|15.08.2022
|1' -83'
|Верона (Верона)
|2:5
|Наполи (Неаполь)
|45' 79' 54'