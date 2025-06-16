Саудовский клуб предложит Осимхену 50 миллионов евро в год

«Аль-Хиляль» намерен предложить нападающему Виктору Осимхену зарплату в размере 50 миллионов евро за сезон.
Саудовский клуб также готов выплатить «Наполи», которому принадлежит форвард, 75 миллионов евро за трансфер игрока.
- Ранее нигериец отклонял предложения саудовцев, поскольку хочет остаться играть в Европе. «Аль-Хиляль» готов был платить форварду зарплату сначала в размере 26 миллионов евро за сезон, потом 30 миллионов, а затем 40 миллионов с 5 миллионами в виде бонусов.
- Контракт Осимхена с «Наполи» рассчитан до лета 2026 года.
- В составе «Галатасарая» на правах аренды в минувшем сезоне 26-летний футболист провел 41 матч, забил 37 голов, отдал 8 передач.
Источник: Fanatik