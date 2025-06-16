Саудовский клуб предложит Осимхену 50 миллионов евро в год

«Аль-Хиляль» намерен предложить нападающему Виктору Осимхену зарплату в размере 50 миллионов евро за сезон.

Саудовский клуб также готов выплатить «Наполи», которому принадлежит форвард, 75 миллионов евро за трансфер игрока.