Мозес: «Осимхен хочет перейти в «Краснодар»

Футболист «Краснодара» Мозес Кобнан рассказал о дружбе с Виктором Осимхеном из «Наполи».

– Ты говорил о дружбе с Осимхеном. Знает ли он, что ты играешь здесь, не звал его сюда?

– Я думаю, он, конечно, хотел бы перейти в «Краснодар» и играть тут. Но, по-моему, сейчас не правильное время, потому что он сейчас играет в своем клубе, хорошо себя показывает. А потом уже в «Краснодар».