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Мозес: «Осимхен хочет перейти в «Краснодар»

Вчера, 22:42
1

Футболист «Краснодара» Мозес Кобнан рассказал о дружбе с Виктором Осимхеном из «Наполи».

– Ты говорил о дружбе с Осимхеном. Знает ли он, что ты играешь здесь, не звал его сюда?

– Я думаю, он, конечно, хотел бы перейти в «Краснодар» и играть тут. Но, по-моему, сейчас не правильное время, потому что он сейчас играет в своем клубе, хорошо себя показывает. А потом уже в «Краснодар».

  • Осимхен вскоре перейдет в «Галатасарай».
  • «Краснодар» – действующий чемпион России.
  • Во 2-м туре РПЛ краснодарцы уступили «Локомотиву» (1:2).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Краснодар Галатасарай Наполи Осимхен Виктор Кобнан Мозес Давид
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1753560562
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