10.04.2026, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 29 тур
Турция. Суперлига, 29 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Бешикташ
Бешикташ
4-2-3-1
30
Дестаноглу
62
Мурильо
35
Джало
53
Топджу
33
Йилмаз
8
Йилмаз
10
Кекчю
26
Силва
15
Олайтан
11
Ундер
9
О
3-2-2-2-1
1
14
Джикия
23
89
Сары
17
Джаннетти
3
Пал
88
Шарич
22
ван де Стрек
11
Балле
8
Сафури
17
Йесилюрт
11
Ундер
23
Асллани
23
Асллани
11
Ундер
10
Кекчю
8
Учан
8
Учан
10
Кекчю
8
Йилмаз
18
Черны
18
Черны
8
Йилмаз
26
Силва
19
Туре
19
Туре
26
Силва
11
Балле
2
Каракоч
2
Каракоч
11
Балле
17
Йесилюрт
7
Балчи
7
Балчи
17
Йесилюрт
14
Джикия
70
Синик
70
Синик
14
Джикия
23
26
Сторм
26
Сторм
23
Остались в запасе
Бешикташ
Антальяспор
32
Девис Васкес
ВР
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
7
Милот Рашица
ПВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
21
Абдуллах Йигитер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
10
Абдулкадир Омюр
ЦП
77
Йоан Боли
ЦФ
90
Kerem Kayaarasi
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
7
Милот Рашица
ПВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
10
Абдулкадир Омюр
ЦП
77
Йоан Боли
ЦФ
90
Kerem Kayaarasi
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Сами Угурлу
Бешикташ
Точно не сыграют
Антальяспор
Точно не сыграют
Статистика матча Бешикташ - Антальяспор
1
2
Всего ударов по воротам
21
11
Удары в створ
12
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
6
Нарушения
13
11
Офсайды
2
4
Количество передач
461
252
Сейвы
1
9
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
3.26
0.55
xGP (предотвращенные голы)
0.4
0.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Антальяспора», 29-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Антальяспор»
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Источник: «Бомбардир»