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  • «Бешикташ» – «Антальяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026

«Бешикташ» – «Антальяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026

10 апреля, 18:50
Бешикташ
10.04.2026, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 29 тур
4 : 2
Завершен
Антальяспор
4' О. Кекчю 9' Ж. Силва 33' Х. О 59' Х. О
21' С. ван де Стрек 47' С. Балле
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
10
Оркун Кекчю
(К) ЦП
15
Жуниор Олайтан
АП
26
Жота Силва
ЛВ
11
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Антальяспор
1
Julián Cuesta
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
89
Вейсел Сары
(К) ЦЗ
88
Дарио Шарич
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
11
Самуэль Балле
ПВ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Бешикташ
32
Девис Васкес
ВР
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
23
Кристьян Асллани
ОП
8
Салих Учан
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Вацлав Черны
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Антальяспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
2
Самед Каракоч
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
10
Абдулкадир Омюр
ЦП
70
Догукан Синик
ЛВ
26
Никола Сторм
ЛФ
77
Йоан Боли
ЦФ
90
Kerem Kayaarasi
ЦФ
4-2-3-1
30
Дестаноглу
62
Мурильо
35
Джало
53
Топджу
33
Йилмаз
8
Йилмаз
10
Кекчю
26
Силва
15
Олайтан
11
Ундер
9
О
3-2-2-2-1
1
14
Джикия
23
89
Сары
17
Джаннетти
3
Пал
88
Шарич
22
ван де Стрек
11
Балле
8
Сафури
17
Йесилюрт
11
Ундер
23
Асллани
23
Асллани
11
Ундер
10
Кекчю
8
Учан
8
Учан
10
Кекчю
8
Йилмаз
18
Черны
18
Черны
8
Йилмаз
26
Силва
19
Туре
19
Туре
26
Силва
11
Балле
2
Каракоч
2
Каракоч
11
Балле
17
Йесилюрт
7
Балчи
7
Балчи
17
Йесилюрт
14
Джикия
70
Синик
70
Синик
14
Джикия
23
26
Сторм
26
Сторм
23
Остались в запасе
Бешикташ
Антальяспор
32
Девис Васкес
ВР
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
7
Милот Рашица
ПВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
21
Абдуллах Йигитер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
10
Абдулкадир Омюр
ЦП
77
Йоан Боли
ЦФ
90
Kerem Kayaarasi
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
7
Милот Рашица
ПВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
10
Абдулкадир Омюр
ЦП
77
Йоан Боли
ЦФ
90
Kerem Kayaarasi
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Сами Угурлу
Бешикташ
Точно не сыграют
Онини Ндиди
ЦП
Антальяспор
Точно не сыграют
Сонер Дикмен
ЦП
Статистика матча Бешикташ - Антальяспор
1
2
Всего ударов по воротам
21
11
Удары в створ
12
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
6
Нарушения
13
11
Офсайды
2
4
Количество передач
461
252
Сейвы
1
9
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
3.26
0.55
xGP (предотвращенные голы)
0.4
0.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Антальяспора», 29-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ»«Антальяспор»

«Бешикташ» – «Антальяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Антальяспор Бешикташ
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