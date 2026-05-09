9 мая состоится матч 33-го тура турецкой Суперлиги, в котором лидер чемпионата «Галатасарай» примет борющийся за выживание «Антальяспор». Хозяева уверенно возглавляют таблицу и обладают лучшей атакой лиги, тогда как гости не побеждают в гостях больше года и имеют удручающую статистику личных встреч. Афиша не оставляет сомнений в фаворите, вопрос лишь в масштабе итогового счeта.

«Галатасарай»

Стамбульский гранд переживает небольшой спад, но остаeтся главной силой турецкого футбола. После 32 туров команда набрала 74 очка, одержала рекордные 23 победы, забила больше всех – 73 мяча, и имеет лучшую разницу в лиге – +46. Сенсационный разгром от «Самсунспора» (1:4) стал холодным душем, однако до этого «львы» уничтожили «Фенербахче» (3:0), переиграли «Генчлербирлиги» (2:1) и сыграли вничью с «Коджаелиспором» (1:1). В Кубке команда вылетела от «Генчлербирлиги» (0:2). Лучший бомбардир Виктор Осимхен (20 голов в 32 матчах) продолжает штамповать голы. В последних 5 играх забито 7 мячей (1,40 в среднем), пропущено 8 (1,60). «Галатасарай» забивает в 9 последних турах и не проигрывает дома в 11 из 13 последних матчей.

«Антальяспор»

Южане балансируют на грани вылета и переживают очередной кризис. Безвыигрышная серия в Суперлиге составляет 4 матча. В последнем туре команда поделила очки с «Аланьяспором» (0:0), до этого уступила «Гезтепе» (0:2), «Коньяспору» (0:2), «Бешикташу» (2:4) и разгромила «Еюпспор» (3:0). Лучший снайпер Сандер ван де Стрек (6 голов в 33 матчах) не впечатляет результативностью. В последних 5 играх забито 5 мячей (1,00 в среднем), пропущено 8 (1,60). «Антальяспор» забивает в 3 последних турах, но не побеждает в гостях на протяжении 11 матчей – это худшая выездная серия в лиге.

Факты о командах:

«Галатасарай»

Забивает в 9 последних турах Суперлиги

В среднем: 1,40 забито, 1,60 пропущено (последние 5 игр)

Лучшая атака лиги – 73 гола в 32 матчах

Победа в 7 последних очных встречах с «Антальяспором»

Забивает в 10 последних матчах против «Антальяспора»

«Антальяспор»

Без побед в 4 последних матчах Суперлиги

В среднем: 1,00 забито, 1,60 пропущено (последние 5 игр)

Без побед в 11 последних гостевых матчах

Пропускает в 8 из 10 последних выездных встреч

История противостояний

«Галатасарай» выиграл 7 последних очных матчей

«Галатасарай» забивает в 10 последних личных встречах

Последняя встреча: победа «Галатасарая» (4:1)

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Антальяспор»

Несмотря на недавнюю осечку в Самсуне, «Галатасарай» остаeтся безоговорочным фаворитом домашней встречи с «Антальяспором». Статистика личных встреч шокирует – 7 побед подряд и 10 матчей с забитыми мячами. Гости не побеждают на выезде 11 матчей кряду и обладают одной из худших защит в лиге. Единственный вопрос – сможет ли «Антальяспор» забить гол престижа. Учитывая, что «Галатасарай» пропускает в 7 из 9 последних встреч, такой сценарий вполне вероятен.

Рекомендованные ставки: