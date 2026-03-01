01.03.2026, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Антальяспор
3-2-2-2-1
1
89
Сары
30
Джаннетти
23
3
Пал
4
Тюркмен
6
Дикмен
22
ван де Стрек
70
Синик
11
Балле
26
Сторм
3-1-2-3-1
31
Эдерсон
27
Семеду
14
Демир
24
Остерволде
17
Канте
6
Гендузи
5
Юкшек
21
Асенсио
22
Мерджан
26
Шериф
9
Актюркоглу
26
Сторм
2
Каракоч
2
Каракоч
26
Сторм
30
Джаннетти
7
Балчи
7
Балчи
30
Джаннетти
70
Синик
88
Шарич
88
Шарич
70
Синик
22
ван де Стрек
10
Омюр
10
Омюр
22
ван де Стрек
22
Мерджан
3
Браун
3
Браун
22
Мерджан
27
Семеду
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
27
Семеду
5
Юкшек
7
Фред
7
Фред
5
Юкшек
Мюлдюр
20
Мусаба
20
Мусаба
Мюлдюр
9
Актюркоглу
45
Нене
45
Нене
9
Актюркоглу
Остались в запасе
Антальяспор
Фенербахче
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
90
Kerem Kayaarasi
ЦФ
77
Йоан Боли
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
34
Мерт Гюнок
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
54
Alaettin Ekici
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Антальяспор
Под вопросом
Фенербахче
Точно не сыграют
Статистика матча Антальяспор - Фенербахче
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
14
Нарушения
11
10
Офсайды
2
1
Количество передач
259
499
Сейвы
5
3
Точность передач %
67
83
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.87
1.46
xGP (предотвращенные голы)
-1.31
-1.31
Смотреть прямую трансляцию матча «Антальяспор» против «Фенербахче», 24-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Антальяспор» – «Фенербахче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»