  • Главная
  • Новости
  «Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

1 марта, 18:56
Антальяспор
01.03.2026, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Фенербахче
43' Л. Мерджан (АГ) 49' С. ван де Стрек
63' С. Шериф 69' В. Сары (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Антальяспор
1
Julián Cuesta
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
89
Вейсел Сары
(К) ЦЗ
30
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
23
Jesper Ceesay
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
70
Догукан Синик
ЛВ
11
Самуэль Балле
ПВ
26
Никола Сторм
ЛФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Фенербахче
31
Эдерсон
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
17
Н'Голо Канте
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
5
Исмаил Юкшек
(К) ЦП
22
Левент Мерджан
АП
9
Керем Актюркоглу
ЛВ
26
Сидики Шериф
ЛВ
21
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Антальяспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
2
Самед Каракоч
ЛЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
88
Дарио Шарич
ЦП
10
Абдулкадир Омюр
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
90
Kerem Kayaarasi
ЦФ
77
Йоан Боли
ЦФ
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Фред
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
20
Антони Мусаба
ПВ
45
Доржель Нене
ЦФ
54
Alaettin Ekici
ЦФ
3-2-2-2-1
1
89
Сары
30
Джаннетти
23
3
Пал
4
Тюркмен
6
Дикмен
22
ван де Стрек
70
Синик
11
Балле
26
Сторм
3-1-2-3-1
31
Эдерсон
27
Семеду
14
Демир
24
Остерволде
17
Канте
6
Гендузи
5
Юкшек
21
Асенсио
22
Мерджан
26
Шериф
9
Актюркоглу
26
Сторм
2
Каракоч
2
Каракоч
26
Сторм
30
Джаннетти
7
Балчи
7
Балчи
30
Джаннетти
70
Синик
88
Шарич
88
Шарич
70
Синик
22
ван де Стрек
10
Омюр
10
Омюр
22
ван де Стрек
22
Мерджан
3
Браун
3
Браун
22
Мерджан
27
Семеду
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
27
Семеду
5
Юкшек
7
Фред
7
Фред
5
Юкшек
Мюлдюр
20
Мусаба
20
Мусаба
Мюлдюр
9
Актюркоглу
45
Нене
45
Нене
9
Актюркоглу
Остались в запасе
Антальяспор
Фенербахче
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
90
Kerem Kayaarasi
ЦФ
77
Йоан Боли
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
34
Мерт Гюнок
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
54
Alaettin Ekici
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
90
Kerem Kayaarasi
ЦФ
77
Йоан Боли
ЦФ
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
54
Alaettin Ekici
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Доменико Тедеско
Антальяспор
Под вопросом
Рамзи Сафури
АП
Фенербахче
Точно не сыграют
Эдсон Альварес
ОП
Милан Шкриньяр
ЦЗ
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
Талиска
АП
Статистика матча Антальяспор - Фенербахче
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
14
Нарушения
11
10
Офсайды
2
1
Количество передач
259
499
Сейвы
5
3
Точность передач %
67
83
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.87
1.46
xGP (предотвращенные голы)
-1.31
-1.31

Смотреть прямую трансляцию матча «Антальяспор» против «Фенербахче», 24-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Антальяспор» – «Фенербахче»

«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Фенербахче Антальяспор
