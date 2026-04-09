10 апреля в рамках 29-го тура турецкой Суперлиги «Бешикташ» примет «Антальяспор». Хозяева занимают 4-е место с 52 очками, гости расположились на 13-й строчке с 28 очками. «Бешикташ» является фаворитом благодаря домашней форме.

Хозяева подходят к матчу после поражения от «Фенербахче» (0:1). Команда не проигрывает в 11 из 13 последних домашних матчей. В последних 5 играх «Бешикташ» забил 1.60 гола в среднем и пропустил 0.80. В личных встречах с «Антальяспором» «Бешикташ» забивает в 8 последних матчах.

Гости подходят к матчу после победы над «Еюпспором» (3:0). Команда не может выиграть в 9 последних гостевых матчах. В последних 5 играх «Антальяспор» забил 0.80 гола в среднем и пропустил 1.40. В личных встречах с «Бешикташем» гости забивают в 8 последних матчах.

Факты о командах

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Антальяспор»

«Бешикташ» является фаворитом благодаря домашней форме (11 из 13 матчей без поражений) и лучшей атаке. «Антальяспор» не может выиграть на выезде 9 матчей подряд. Однако в личных встречах обе команды стабильно забивают (8 матчей подряд). Учитывая это, наиболее вероятным сценарием выглядит победа хозяев с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки