«Бешикташ» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 10 апреля 2026 с коэффициентом 1.90

09 апреля 2026 10:58
Бешикташ - Антальяспор
10 апр. 2026, пятница 20:00 | Турция. Суперлига, 29 тур
10 апреля в рамках 29-го тура турецкой Суперлиги «Бешикташ» примет «Антальяспор». Хозяева занимают 4-е место с 52 очками, гости расположились на 13-й строчке с 28 очками. «Бешикташ» является фаворитом благодаря домашней форме.

«Бешикташ»

Хозяева подходят к матчу после поражения от «Фенербахче» (0:1). Команда не проигрывает в 11 из 13 последних домашних матчей. В последних 5 играх «Бешикташ» забил 1.60 гола в среднем и пропустил 0.80. В личных встречах с «Антальяспором» «Бешикташ» забивает в 8 последних матчах.

«Антальяспор»

Гости подходят к матчу после победы над «Еюпспором» (3:0). Команда не может выиграть в 9 последних гостевых матчах. В последних 5 играх «Антальяспор» забил 0.80 гола в среднем и пропустил 1.40. В личных встречах с «Бешикташем» гости забивают в 8 последних матчах.

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Антальяспор»

«Бешикташ» является фаворитом благодаря домашней форме (11 из 13 матчей без поражений) и лучшей атаке. «Антальяспор» не может выиграть на выезде 9 матчей подряд. Однако в личных встречах обе команды стабильно забивают (8 матчей подряд). Учитывая это, наиболее вероятным сценарием выглядит победа хозяев с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.90
  • Победа «Бешикташа»

Автор: Воронцов Егор
