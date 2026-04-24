«Гезтепе» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 1.68

24 апреля 2026 10:49
Гезтепе - Антальяспор
25 апр. 2026, суббота 20:00 | Турция. Суперлига, 31 тур
Перейти в онлайн матча
1.68
Победа «Гезтепе»
Сделать ставку

25 апреля на стадионе «Гюрсель Аксель» в Измире состоится матч 31-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Гезтепе» примет «Антальяспор». Встреча команд с разными турнирными задачами: хозяева борются за место в еврокубках, а гости пытаются отдалиться от зоны вылета.

«Гезтепе»

Измирцы подходят к матчу после гостевой ничьей с «Коджаелиспором» (1:1) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда стабильно забивает в шести последних матчах и демонстрирует хорошую результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Жуан с 10 голами в 28 матчах является лучшим бомбардиром и главной атакующей опцией. На своeм поле «Гезтепе» традиционно силeн и не проигрывает в 8 из 10 последних матчей.

«Антальяспор»

Гости переживают непростой отрезок и потерпели домашнее поражение от «Коньяспора» (0:2) в прошлом туре. Команда катастрофически играет на выезде и не может победить в 10 последних гостевых матчах Суперлиги. Оборона «Антальяспора» выглядит уязвимо – 10 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Сандер ван де Стрек с 6 голами в 31 матче является лучшим бомбардиром команды.

Факты о командах

«Гезтепе»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах Суперлиги
  • Забивает в 6 последних матчах Суперлиги
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей дома
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • Победа в 3 последних очных матчах против «Антальяспора»

«Антальяспор»

  • Не выигрывает в 10 последних гостевых матчах Суперлиги
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.00 гола за игру
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • Проиграл 3 последних очных матча против «Гезтепе»
  • Поражение в последнем матче от «Коньяспора» (0:2)

Прогноз на матч «Гезтепе» – «Антальяспор»

«Гезтепе» имеет заметное преимущество над соперником как по текущей форме, так и по истории очных встреч. Хозяева сильны на своeм поле и одержали три победы подряд в матчах против «Антальяспора». Гости катастрофически играют на выезде и не могут победить в 10 последних гостевых матчах. Ожидаем уверенную победу измирцев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Гезтепе» – коэффициент 1.68
  • Индивидуальный тотал «Гезтепе» больше 1.5

1.68
Победа «Гезтепе»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Турция. Суперлига Антальяспор Гезтепе
Другие прогнозы
25.04.2026
17:00
1.90
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Хэм - Эвертон
Тотал матча меньше 2.5
25.04.2026
17:00
1.72
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Ливерпуль - Кристал Пэлас
Фора «Ливерпуля» (-1)
25.04.2026
17:15
2.08
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1)
25.04.2026
18:00
2.35
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Барановичи - Динамо Мн
Победа «Динамо» Минск с форой (-2)
25.04.2026
19:00
1.78
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья - Рома
Обе забьют — да
25.04.2026
19:30
1.48
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Арсенал - Ньюкасл
Победа «Арсенала» с форой (-1)
