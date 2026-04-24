25 апреля на стадионе «Гюрсель Аксель» в Измире состоится матч 31-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Гезтепе» примет «Антальяспор». Встреча команд с разными турнирными задачами: хозяева борются за место в еврокубках, а гости пытаются отдалиться от зоны вылета.

«Гезтепе»

Измирцы подходят к матчу после гостевой ничьей с «Коджаелиспором» (1:1) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда стабильно забивает в шести последних матчах и демонстрирует хорошую результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Жуан с 10 голами в 28 матчах является лучшим бомбардиром и главной атакующей опцией. На своeм поле «Гезтепе» традиционно силeн и не проигрывает в 8 из 10 последних матчей.

«Антальяспор»

Гости переживают непростой отрезок и потерпели домашнее поражение от «Коньяспора» (0:2) в прошлом туре. Команда катастрофически играет на выезде и не может победить в 10 последних гостевых матчах Суперлиги. Оборона «Антальяспора» выглядит уязвимо – 10 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Сандер ван де Стрек с 6 голами в 31 матче является лучшим бомбардиром команды.

Факты о командах

«Гезтепе»

Победа в 3 последних очных матчах против «Антальяспора»

«Антальяспор»

Проиграл 3 последних очных матча против «Гезтепе»

Прогноз на матч «Гезтепе» – «Антальяспор»

«Гезтепе» имеет заметное преимущество над соперником как по текущей форме, так и по истории очных встреч. Хозяева сильны на своeм поле и одержали три победы подряд в матчах против «Антальяспора». Гости катастрофически играют на выезде и не могут победить в 10 последних гостевых матчах. Ожидаем уверенную победу измирцев.

