1 марта в рамках 24 тура чемпионата Турции «Антальяспор» на своем поле примет «Фенербахче». Хозяева занимают 14 место с 23 очками, тогда как гости идут вторыми, набрав 53 балла и продолжая чемпионскую гонку.

«Антальяспор»

Команда уступила «Кайсериспору» (0:1) в последнем туре и продолжает испытывать проблемы в обороне. В последних 5 матчах «Антальяспор» пропустил 10 мячей, при этом забив всего 4. Лучший бомбардир – Сандер ван де Стрек (3 гола).

«Фенербахче»

«Фенербахче» сыграл вничью с «Касымпашей» (1:1), но сохраняет беспроигрышную серию из 16 матчей. Команда стабильно забивает – 15 матчей подряд в чемпионате. Лучший бомбардир – Талиска (20 голов).

Факты о командах:

«Антальяспор»

14 место: 23 очка после 23 туров

Пропускает в 6 последних матчах

Забивает 0.80 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает 2.00 гола за матч (последние 5 игр)

«Фенербахче»

2 место: 53 очка после 23 туров

Не проигрывает в 16 матчах подряд

Забивает в 15 матчах подряд

Побеждает в 7 последних очных матчах

Забивает 1.80 гола за матч (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Антальяспор» – «Фенербахче»

Гости подходят к матчу в значительно более стабильной форме. «Антальяспор» регулярно пропускает и испытывает проблемы в атаке, тогда как «Фенербахче» стабильно реализует свои моменты и уверенно играет против данного соперника.

С учетом текущей формы команд и статистики очных встреч, гости должны иметь преимущество на протяжении всей игры.

Рекомендованные ставки: