1 марта в рамках 24 тура чемпионата Турции «Антальяспор» на своем поле примет «Фенербахче». Хозяева занимают 14 место с 23 очками, тогда как гости идут вторыми, набрав 53 балла и продолжая чемпионскую гонку.
«Антальяспор»
Команда уступила «Кайсериспору» (0:1) в последнем туре и продолжает испытывать проблемы в обороне. В последних 5 матчах «Антальяспор» пропустил 10 мячей, при этом забив всего 4. Лучший бомбардир – Сандер ван де Стрек (3 гола).
«Фенербахче»
«Фенербахче» сыграл вничью с «Касымпашей» (1:1), но сохраняет беспроигрышную серию из 16 матчей. Команда стабильно забивает – 15 матчей подряд в чемпионате. Лучший бомбардир – Талиска (20 голов).
Факты о командах:
«Антальяспор»
- 14 место: 23 очка после 23 туров
- Пропускает в 6 последних матчах
- Забивает 0.80 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает 2.00 гола за матч (последние 5 игр)
«Фенербахче»
- 2 место: 53 очка после 23 туров
- Не проигрывает в 16 матчах подряд
- Забивает в 15 матчах подряд
- Побеждает в 7 последних очных матчах
- Забивает 1.80 гола за матч (последние 5 игр)
Прогноз на матч «Антальяспор» – «Фенербахче»
Гости подходят к матчу в значительно более стабильной форме. «Антальяспор» регулярно пропускает и испытывает проблемы в атаке, тогда как «Фенербахче» стабильно реализует свои моменты и уверенно играет против данного соперника.
С учетом текущей формы команд и статистики очных встреч, гости должны иметь преимущество на протяжении всей игры.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Фенербахче» – коэффициент 1.45
- Индивидуальный тотал «Фенербахче» больше 1.5