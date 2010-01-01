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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Антальяспор
Результаты
€ 13 млн
Антальяспор - результаты матчей
Анталья
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Анталья
Сайт:
http://www.antalyaspor.org.tr
Тренер:
Сами Угурлу
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Товарищеские матчи. 2010
Чемпионат Турции. 2009/2010
17.05 | 20:00
Антальяспор
1 : 0
Коджаэлиспор
09.05 | 20:00
Галатасарай
4 : 2
Антальяспор
03.05 | 20:00
Антальяспор
0 : 0
Аланьяспор
25.04 | 20:00
Гезтепе
2 : 0
Антальяспор
17.04 | 20:00
Антальяспор
0 : 2
Коньяспор
10.04 | 20:00
Бешикташ
4 : 2
Антальяспор
05.04 | 17:00
Антальяспор
3 : 0
Эюпспор
18.03 | 20:00
Истанбул Башакшехир
0 : 0
Антальяспор
13.03 | 20:00
Антальяспор
1 : 4
Газиантеп
08.03 | 13:30
Ризеспор
1 : 0
Антальяспор
01.03 | 20:00
Антальяспор
2 : 2
Фенербахче
22.02 | 13:30
Кайсериспор
1 : 0
Антальяспор
13.02 | 20:00
Антальяспор
3 : 1
Самсунспор
07.02 | 14:30
Карагюмрюк
1 : 0
Антальяспор
30.01 | 20:00
Антальяспор
1 : 1
Трабзонспор
25.01 | 17:00
Антальяспор
2 : 1
Генчлербирлиги
18.01 | 14:30
Касымпаша
0 : 0
Антальяспор
19.12 | 20:00
Коджаэлиспор
2 : 1
Антальяспор
13.12 | 20:00
Антальяспор
1 : 4
Галатасарай
08.12 | 20:00
Аланьяспор
0 : 0
Антальяспор
30.11 | 17:00
Антальяспор
1 : 2
Гезтепе
24.11 | 20:00
Коньяспор
0 : 0
Антальяспор
08.11 | 20:00
Антальяспор
1 : 3
Бешикташ
03.11 | 20:00
Эюпспор
0 : 1
Антальяспор
26.10 | 14:30
Антальяспор
0 : 4
Истанбул Башакшехир
19.10 | 17:00
Газиантеп
3 : 2
Антальяспор
03.10 | 20:00
Антальяспор
2 : 5
Ризеспор
28.09 | 20:00
Фенербахче
2 : 0
Антальяспор
20.09 | 20:00
Антальяспор
1 : 1
Кайсериспор
13.09 | 17:00
Самсунспор
1 : 2
Антальяспор
30.08 | 21:30
Антальяспор
1 : 2
Карагюмрюк
24.08 | 19:00
Трабзонспор
1 : 0
Антальяспор
17.08 | 19:00
Генчлербирлиги
0 : 1
Антальяспор
09.08 | 21:30
Антальяспор
2 : 1
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