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    Антальяспор - расписание

    Город Анталья
    Дивизион Турция-Супер-Лига
    Сайт www.antalyaspor.org.tr
    Стадион Анталья
    Тренер Нури Шахин
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    24 тур
    		6 марта, понедельник 20:00 Касымпаша Антальяспор
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    25 тур
    		11 марта, суббота 16:00 Антальяспор Кайсериспор
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    28 тур
    		12 марта, воскресенье 00:00 Коньяспор Антальяспор
    Перенесен на неопределенный срок
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    26 тур
    		18 марта, суббота 16:00 Адана Демирспор Антальяспор
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    29 тур
    		19 марта, воскресенье 00:00 Антальяспор Аланьяспор
    Перенесен на неопределенный срок
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    30 тур
    		2 апреля, воскресенье 00:00 Истанбулспор Антальяспор
    Перенесен на неопределенный срок
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    31 тур
    		9 апреля, воскресенье 00:00 Антальяспор Сивасспор
    Перенесен на неопределенный срок
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    32 тур
    		16 апреля, воскресенье 00:00 Карагюмрюк Антальяспор
    Перенесен на неопределенный срок
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    33 тур
    		23 апреля, воскресенье 00:00 Антальяспор Бешикташ
    Перенесен на неопределенный срок
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    34 тур
    		30 апреля, воскресенье 00:00 Анкарагюджю Антальяспор
    Перенесен на неопределенный срок
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    35 тур
    		7 мая, воскресенье 00:00 Антальяспор Истанбул Башакшехир
    Перенесен на неопределенный срок
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    36 тур
    		14 мая, воскресенье 00:00 Фенербахче Антальяспор
    Перенесен на неопределенный срок
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    37 тур
    		21 мая, воскресенье 00:00 Антальяспор Хатайспор
    Турция. Суперлига (2022/2023)
    38 тур
    		28 мая, воскресенье 00:00 Гиресунспор Антальяспор
    Перенесен на неопределенный срок
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