- 10 февраля
- 16:08 Фото «Локомотив» отдал в аренду Мампасси. Год назад клуб заплатил за него 3 миллиона 2
- 4 февраля
- 23:14 Стали известны условия трансфера Мампасси в «Антальяспор» 6
- 20:38 Стало известно, куда перейдет Мампасси из «Локомотива» 4
- 6 января
- 18:24 «Без шансов». Агент американца Райта – о переходе в «Локомотив» 1
- 15:15 «Локомотив» хочет купить форварда сборной США 2
- 3 января
- 14:33 Агент Фернандо заявил, что бразилец хочет вернуться в «Спартак» 6
- 13 ноября 2022
- 19:27 Матч Суперлиги с участием Кудряшова перенесли из-за взрыва в Стамбуле
- 17 сентября 2022
- 22:04 Суперлига. «Демирспор» разгромил «Антальяспор». Ракицкого и еще 2 игроков удалили, Кудряшов был в основе, Дзюба – в запасе 3
- 19:20 Дзюба третий раз подряд не попал в старт «Адана Демирспора» 6
- 7 сентября 2022
- 13:44 Стало известно, сколько будет получать экс-зенитовец Мевля в «Спартаке» 15
- 23 августа 2022
- 09:50 Кудряшов сравнил чемпионаты России и Турции
- 21 августа 2022
- 10:40 Суперлига. «Антальяспор» Шахина разгромил чемпиона. Фернандо забил, Кудряшов провел весь матч, Луис Адриано вышел в основе
- 5 августа 2022
- 08:42 35-летний Кудряшов может вернуться в РПЛ
- 1 июля 2022
- 14:39 Дзагоева предложили четырем турецким клубам (Eurostavka) 3
- 28 июня 2022
- 09:14 Кудряшов: «Дзюба станет суперзвездой в Турции» 2
- 27 июня 2022
- 21:37 Кудряшов прояснил свое будущее в «Антальяспоре»
- 19:39 Кудряшов: «Слова ФИФА и УЕФА о независимости от политики – обыкновенная ложь» 4
- 15:50 Кудряшов: «Фернандо и Луис Андриано в порядке. Как их не оставили в «Спартаке»?» 2
- 13:36 Кудряшов объявил о завершении карьеры в сборной России 3
- 9 мая 2022
- 22:54 Суперлига. Гол экс-спартаковца Адриано помог «Антальяспору» обыграть «Коньяспор» 1
- 20 марта 2022
- 15:31 Суперлига. Гол и ассист Фернандо помогли «Антальяспору» разгромить «Гиресунспор». Сулейманов отыграл 67 минут, Кудряшов вышел на 69-й 1
- 13 февраля 2022
- 19:13 Суперлига. Экс-спартаковцы Кудряшов и Фернандо принесли «Антальяспору» победу над «Карагюмрюком» 3