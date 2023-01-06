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    «Манчестер Сити» повторил достижение «Болтона» 63-летней давности

    «Манчестер Сити» минимально обыграл «Челси» (1:0) в 19-м туре чемпионата Англии.

    Команда Хосепа Гвардиолы в четвертый раз подряд победила лондонцев всухую.

    Ранее подобная серия удавалась только «Болтону» в период с 1958 по 1960 год.

    • «Челси» – «Сити» – 0:1 (25 сентября 2021 года, 6-й тур АПЛ);
    • «Сити» – «Челси» – 1:0 (15 января 2022 года, 22-й тур АПЛ);
    • «Сити» – «Челси» – 2:0 (9 ноября 2022 года, 1/16 финала Кубка лиги);
    • «Челси» – «Сити» – 0:1 (5 января 2023 года, 19-й тур АПЛ).

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    Источник: Opta

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