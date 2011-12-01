Игроки «Болтона» объявили двухдневную забастовку. Им не платят два месяца

Вроде и долг смешной по их меркам, но кризис в клубе давний. "Болтон" как и другой известный английский клуб "Ипсвич", стоит на вылет из Чемпионшипа.
Игроки английского «Болтона» объявили забастовку и не будут тренироваться в течение 48 часов.
Футболисты пошли на протест после того, как всему клубному персоналу не выдали заработную плату второй месяц подряд.
Задержки связаны с возможной сменой владельца «Болтона» и наличием у клуба долгов, общая сумма которых превышает 1,2 миллиона фунтов.
30 марта «Болтон» одержал победу над «Куинз Парк Рейнджерс» в 38-м туре Чемпионшипа.
- Команда занимает предпоследнее 24-е место в своем дивизионе.
- «Болтон» провел в высшей лиге Англии суммарно 73 сезона.
- Последний раз клуб выступал в АПЛ в сезоне 2011/12.