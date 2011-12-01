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    Игроки «Болтона» объявили двухдневную забастовку. Им не платят два месяца

    Игроки английского «Болтона» объявили забастовку и не будут тренироваться в течение 48 часов.

    Футболисты пошли на протест после того, как всему клубному персоналу не выдали заработную плату второй месяц подряд.

    Задержки связаны с возможной сменой владельца «Болтона» и наличием у клуба долгов, общая сумма которых превышает 1,2 миллиона фунтов.

    30 марта «Болтон» одержал победу над «Куинз Парк Рейнджерс» в 38-м туре Чемпионшипа.

    • Команда занимает предпоследнее 24-е место в своем дивизионе.
    • «Болтон» провел в высшей лиге Англии суммарно 73 сезона.
    • Последний раз клуб выступал в АПЛ в сезоне 2011/12.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 09:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +65553

      Рубик Докоян 1 минуту назад

      Вроде и долг смешной по их меркам, но кризис в клубе давний. "Болтон" как и другой известный английский клуб "Ипсвич", стоит на вылет из Чемпионшипа.

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