Игроки «Болтона» объявили двухдневную забастовку. Им не платят два месяца

Игроки английского «Болтона» объявили забастовку и не будут тренироваться в течение 48 часов.

Футболисты пошли на протест после того, как всему клубному персоналу не выдали заработную плату второй месяц подряд.

Задержки связаны с возможной сменой владельца «Болтона» и наличием у клуба долгов, общая сумма которых превышает 1,2 миллиона фунтов.

30 марта «Болтон» одержал победу над «Куинз Парк Рейнджерс» в 38-м туре Чемпионшипа.