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    Болтон - результаты

    Город Болтон
    Дивизион Англия-Первая Футбольная Лига
    Сайт www.bwfc.co.uk
    Стадион Рибок
    Тренер Фил Паркинсон
    Турниры:
    Англия. Кубок лиги (2022/2023)
    2 раунд
    		23 августа, вторник 21:45 Болтон 1:4 Астон Вилла
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