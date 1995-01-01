Игроки «Болтона» отказались выходить на товарищеский матч из-за задержек по зарплате

Сегодня должна была пройти товарищеская игра между «Болтоном» и «Честером». Футболисты «Болтона» отказались выходить на матч из-за задержек по зарплате.

Игроки и тренерский персонал утверждают, что не получают зарплату 20 недель. Они выступили с заявлением, в котором описали тяжелые условия для работы в команде и отсутствие прямого диалога с администрацией.

Финансовые проблемы «Болтона» начались несколько месяцев назад. В апреле игроки устроили забастовку из-за задержек по зарплате. В мае администрация клуба нашла нового владельца для «Болтона» – компанию Football Ventures. Сделка по покупке еще не завершена.

Сегодня на сайте «Болтона» появилось официальное заявление Пола Эпплтона, руководителя клуба. Он утверждает, что администрация работает над продажей и собирается завершить ее как можно скорее.