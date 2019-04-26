The Sun: игроки «Болтона» отказываются выходить на матчи

«Болтон» не выполняет контрактные обязательства перед игроками и не выплачивает в срок заработную плату. В связи с этим футболисты отказываются выходить на матчи, пишет The Sun.
Команда не намерена выходить в оставшихся матчах Чемпионшипа, если перед ними не погасят задолженность. Ранее состав «Болтона» объявлял двухдневную забастовку.
- Завтра, 27 апреля, команда должна играть с «Брентфордом».
- «Болтон» досрочно вылетел из Чемпионшипа в Лигу 1.
- С сезона-2001/02 по сезон-2011/12 болтонцы выступали в АПЛ.