The Sun: игроки «Болтона» отказываются выходить на матчи

«Болтон» не выполняет контрактные обязательства перед игроками и не выплачивает в срок заработную плату. В связи с этим футболисты отказываются выходить на матчи, пишет The Sun.

Команда не намерена выходить в оставшихся матчах Чемпионшипа, если перед ними не погасят задолженность. Ранее состав «Болтона» объявлял двухдневную забастовку.