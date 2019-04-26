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    The Sun: игроки «Болтона» отказываются выходить на матчи

    «Болтон» не выполняет контрактные обязательства перед игроками и не выплачивает в срок заработную плату. В связи с этим футболисты отказываются выходить на матчи, пишет The Sun.

    Команда не намерена выходить в оставшихся матчах Чемпионшипа, если перед ними не погасят задолженность. Ранее состав «Болтона» объявлял двухдневную забастовку.

    • Завтра, 27 апреля, команда должна играть с «Брентфордом».
    • «Болтон» досрочно вылетел из Чемпионшипа в Лигу 1.
    • С сезона-2001/02 по сезон-2011/12 болтонцы выступали в АПЛ.

    Источник: The Sun

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    26.04.2019 23:10
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