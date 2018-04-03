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    Чемпионшип. Лидер не смог обыграть «Халл Сити», «Астон Вилла» разгромила «Рединг» и другие результаты

    Состоялись очередные матчи 40 тура английского Чемпионшипа. Лидирующий «Вулверхэмптон» не смог обыграть дома «Халл Сити», который идет 18-м. От поражения «волки» спаслись в последней десятиминутке.

    Идущая в зоне плей-офф за место в АПЛ «Астон Вилла» разгромила на своем поле «Рединг». Две трети встречи гости провели в меньшинстве.

    Чемпионшип. 40-й тур

    Астон Вилла – Рединг – 3:0 (0:0)

    Вулверхэмптон – Халл Сити – 2:2 (1:1)

    Фулхэм – Лидс – 2:0 (1:0)

    Болтон – Бирмингем – 0:1 (0:1)

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2018 23:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -34

      ninakopernik 4 апреля 2018, 06:15

      Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://catcut.net/zdlf

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      Рейтинг: +351

      simoron81 4 апреля 2018, 03:46

      халл сити удивляет меня

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