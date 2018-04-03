Чемпионшип. Лидер не смог обыграть «Халл Сити», «Астон Вилла» разгромила «Рединг» и другие результаты

Состоялись очередные матчи 40 тура английского Чемпионшипа. Лидирующий «Вулверхэмптон» не смог обыграть дома «Халл Сити», который идет 18-м. От поражения «волки» спаслись в последней десятиминутке.

Идущая в зоне плей-офф за место в АПЛ «Астон Вилла» разгромила на своем поле «Рединг». Две трети встречи гости провели в меньшинстве.

Чемпионшип. 40-й тур

Астон Вилла – Рединг – 3:0 (0:0)

Вулверхэмптон – Халл Сити – 2:2 (1:1)

Фулхэм – Лидс – 2:0 (1:0)

Болтон – Бирмингем – 0:1 (0:1)

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