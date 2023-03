Встреча 36 тура Чемпионшипа «Кардифф» – «Барнсли» завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Счет открыл полузащитник «Кардиффа» Каллум Патерсон. Игрок отметил мяч танцем на линии вратарской площади соперника.

Для него гол стал шестым в 21 матче турнира в нынешнем сезоне.

«Кардифф» занимает второе место в турнирной таблице.

Paterson is the best goal scoring midfield player we've had for years. Cult hero in the making pic.twitter.com/MxJBkuJEnZ