Кубок английской лиги. «Челси», «Арсенал» и «Эвертон» вышли в 1/8 финала

«Арсенал» в 1/16 финала Кубка английской лиги оказался сильнее «Лестера» (2:0). Победный мяч в свои ворота забил Кристиан Фукс.

«Челси» разгромил «Барнсли» со счетом 6:0. Хет-триком отметился новичок лондонцев Кай Хаверц.

«Эвертон» и «Флитвуд» забили семь мячей на двоих. Дальше прошли ливерпульцы – 5:2.

Кубок английской лиги. 1/16 финала

Лестер – Арсенал – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Фукс, 57 (в свои ворота); 0:2 – Нкетиа, 90.

Челси – Барнсли – 6:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Абрахам, 19; 2:0 – Хаверц, 28; 3:0 – Баркли, 49; 4:0 – Хаверц, 55; 5:0 – Хаверц, 65; 6:0 – Жиру, 83.

Флитвуд – Эвертон – 2:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Ришарлисон, 22; 0:2 – Ришарлисон, 34; 1:2 – Даффи, 48; 1:3 – Ивоби, 49; 2:3 – Кампс, 58; 2:4 – Бернард, 73; 2:5 – М. Кен, 90+4.