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    Кубок английской лиги. «Челси», «Арсенал» и «Эвертон» вышли в 1/8 финала

    «Арсенал» в 1/16 финала Кубка английской лиги оказался сильнее «Лестера» (2:0). Победный мяч в свои ворота забил Кристиан Фукс.

    «Челси» разгромил «Барнсли» со счетом 6:0. Хет-триком отметился новичок лондонцев Кай Хаверц.

    «Эвертон» и «Флитвуд» забили семь мячей на двоих. Дальше прошли ливерпульцы – 5:2.

    Кубок английской лиги. 1/16 финала

    Лестер – Арсенал – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Фукс, 57 (в свои ворота); 0:2 – Нкетиа, 90.

    Челси – Барнсли – 6:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Абрахам, 19; 2:0 – Хаверц, 28; 3:0 – Баркли, 49; 4:0 – Хаверц, 55; 5:0 – Хаверц, 65; 6:0 – Жиру, 83.

    Флитвуд – Эвертон – 2:5 (0:2)

    Голы: 0:1 – Ришарлисон, 22; 0:2 – Ришарлисон, 34; 1:2 – Даффи, 48; 1:3 – Ивоби, 49; 2:3 – Кампс, 58; 2:4 – Бернард, 73; 2:5 – М. Кен, 90+4.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2020 23:55
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